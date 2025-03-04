Китай активно шпионит за финскими технологиями и оборонной политикой, а Россия сосредоточилась на государственном управлении Финляндии, пишет Yle.
Полиция безопасности Финляндии: Россия и Китай все чаще ведут разведку с помощью посредников
Согласно обзорному докладу Полиции безопасности Финляндии (СУПО), Россия остается наибольшей угрозой для национальной безопасности.
«Улучшения ситуации не предвидится», - заявил начальник СУПО Юха Мартелиус.
По данным СУПО, Финляндия пока не была объектом интенсивного воздействия со стороны России. Ее деятельность направлена в первую очередь на крупные страны ЕС и страны со значительным русским меньшинством или пророссийскими партиями.