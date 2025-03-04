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Полиция безопасности Финляндии: Россия и Китай все чаще ведут разведку с помощью посредников

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Штаб-квартира СУПО (финского КАПО)
Штаб-квартира СУПО (финского КАПО) Фото: Wikipedia.org

Китай активно шпионит за финскими технологиями и оборонной политикой, а Россия сосредоточилась на государственном управлении Финляндии, пишет Yle.

Согласно обзорному докладу Полиции безопасности Финляндии (СУПО), Россия остается наибольшей угрозой для национальной безопасности.

«Улучшения ситуации не предвидится», - заявил начальник СУПО Юха Мартелиус.

По данным СУПО, Финляндия пока не была объектом интенсивного воздействия со стороны России. Ее деятельность направлена в первую очередь на крупные страны ЕС и страны со значительным русским меньшинством или пророссийскими партиями.

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