Именно в это время ВСУ отдали российской армии стратегическую инициативу практически на всех участках фронта и сосредоточились на обороне. При этом не все оборонительные операции оказались удачными - был потерян ключевой укрепрайон в Авдеевке, а следом ещё несколько, российская армия вторглась в Харьковскую область.

С возобновлением американских военных поставок ВСУ стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении и провели (не сразу) наступательную операцию в Курской области.

Но последствия потери важных позиций в Донецкой области, в которые было вложено много ресурсов и которые ВСУ удерживали ещё с 2014-15 годов, когда военный конфликт только начинался, сказываются до сих пор.

Прекращение какой помощи может ударить по ситуации на фронте наиболее серьёзно?

Прежде всего, поставок ракет всех видов - как для оперативно-тактических комплексов, так и для систем ПВО и авиации. А также обмена разведданными.

Возможность нанесения мощного превентивного удара вглубь территории противника не даёт тому возможности сосредоточить войска для крупной наступательной операции, вынуждая скатываться к многочисленным, но разрозненным атакам и нивелируя его количественное и качественное превосходство.

А наличие множества противоракетных/противовоздушных комплексов с современными системами слежения и вооружений к ним делает бесперспективными атаки с использованием довольно дорогих баллистических и крылатых ракет.