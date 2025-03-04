Экономический аналитик Деньги – это не богатство

Но если взглянуть на пропорции - насколько выросли сбережения и сколько было реально инвестировано - то вновь хочется вздохнуть. По какой-то причине у нас все еще доминирует коллективная иллюзия, что деньги (как класс активов) являются фундаментом доверия, а большое количество денег равносильно богатству.

В краткосрочной перспективе это может быть правдой. Но стоит посмотреть на ситуацию с более широкой перспективы, и это утверждение теряет смысл.

Именно поэтому сегодня вы видите материалы о том, почему стоит инвестировать - почему важно обменивать деньги на активы, которые, учитывая как текущие условия, так и исторический опыт, имеют гораздо больше шансов сохранить или даже приумножить покупательную способность.

Да, конечно, есть риски - они есть всегда. Если во время чтения у вас появится мысль, что это просто рекламная замануха, то в чем-то вы будете правы. Но знаете, что еще это такое?

Это тревожный звонок для тех, кто до сих пор просыпается по утрам с убеждением, что деньги - это надежный инструмент долгосрочного накопления.

У меня нет оснований так считать. Поэтому прошу вас внимательно серьезно задуматься о том, как начать действовать. А если вы уже инвестируете, то подумайте, что еще можно сделать.

Думаете, уже поздно и вот-вот грянет крах?

Кстати, на протяжении всего этого долгого периода печатания денег у нас всегда находились эксперты, которые дважды в год предсказывали неизбежный крах.

И что в итоге? Их слушали, и многие инвестиционные решения так и не были приняты.

Но что вообще означает крах? Это означает, что деньги снова начинают что-то стоить. По-настоящему стоить.

Если вы можете объяснить мне, как в долгосрочной перспективе может функционировать ситуация, в которой большинство развитых стран технически неплатежеспособны, дайте знать.

А пока запомните: на ожидании краха люди потеряли куда больше потенциальной прибыли, чем в самих крахах.