Может ли одна и та же вещь вызывать радость и грусть? Да, безусловно. Каждый раз, когда за последние 15 лет я смотрел график роста банковских вкладов жителей Эстонии, я испытывал обе эти эмоции, пишет экономический аналитик Пеэтер Коппель.
Экономический аналитик ⟩ Деньги – это не богатство
Вы прочитали заголовок и подумали, что вот оно - все настолько плохо, что даже Коппель начал писать о нематериальных ценностях? К счастью, на этот раз вы от этого избавлены. Речь все еще идет о деньгах, экономике и о том, как скорректировать свое мышление в их контексте.
Но начнем с начала. Может ли одна и та же вещь радовать и огорчать? Да, конечно. Каждый раз, когда я смотрел график роста сбережений жителей Эстонии за последние 15 лет, я испытывал смешанные чувства. Радость - потому что кажется, что богатство растет, и довольно уверенно. Грусть - потому что значительную часть этого времени крупнейшие мировые центробанки активно печатали деньги, чтобы поддерживать нашу удобную цивилизацию.
А это, в свою очередь, привело сначала к инфляции стоимости активов, а затем и к инфляции потребительских цен. Именно поэтому растущее «богатство» в реальности накапливалось в активах, покупательная способность которых, так или иначе, постепенно размывалась. Да, люди изобретательны, и за этот долгий период были эпизоды, когда национальным видом спорта стало скупать инвестиционные квартиры, охотиться за «единорогами» или рисковать слишком большими суммами в неразумных спекуляциях без какой-либо диверсификации.
Все это достигло пика, когда на местную биржу начали выходить компании формата «Человек и его пес» - те, что очевидно не смогли бы привлечь капитал нигде больше. Но даже такие компании встречали бурный интерес со стороны публики, превратившей инвестиции в азартное развлечение, где спекуляции ценились выше здравого смысла. Разумеется, ничем хорошим это не закончилось. Хотя, справедливости ради, в процессе многие сделали и разумные шаги.
Но если взглянуть на пропорции - насколько выросли сбережения и сколько было реально инвестировано - то вновь хочется вздохнуть. По какой-то причине у нас все еще доминирует коллективная иллюзия, что деньги (как класс активов) являются фундаментом доверия, а большое количество денег равносильно богатству.
В краткосрочной перспективе это может быть правдой. Но стоит посмотреть на ситуацию с более широкой перспективы, и это утверждение теряет смысл.
Именно поэтому сегодня вы видите материалы о том, почему стоит инвестировать - почему важно обменивать деньги на активы, которые, учитывая как текущие условия, так и исторический опыт, имеют гораздо больше шансов сохранить или даже приумножить покупательную способность.
Да, конечно, есть риски - они есть всегда. Если во время чтения у вас появится мысль, что это просто рекламная замануха, то в чем-то вы будете правы. Но знаете, что еще это такое?
Это тревожный звонок для тех, кто до сих пор просыпается по утрам с убеждением, что деньги - это надежный инструмент долгосрочного накопления.
У меня нет оснований так считать. Поэтому прошу вас внимательно серьезно задуматься о том, как начать действовать. А если вы уже инвестируете, то подумайте, что еще можно сделать.
Думаете, уже поздно и вот-вот грянет крах?
Кстати, на протяжении всего этого долгого периода печатания денег у нас всегда находились эксперты, которые дважды в год предсказывали неизбежный крах.
И что в итоге? Их слушали, и многие инвестиционные решения так и не были приняты.
Но что вообще означает крах? Это означает, что деньги снова начинают что-то стоить. По-настоящему стоить.
Если вы можете объяснить мне, как в долгосрочной перспективе может функционировать ситуация, в которой большинство развитых стран технически неплатежеспособны, дайте знать.
А пока запомните: на ожидании краха люди потеряли куда больше потенциальной прибыли, чем в самих крахах.