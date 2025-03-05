Кевин Саар ярко дебютировал за новую команду на чемпионате США

Если в первые два сезона 24-летний спортсмен из Пярну представлял команду Musick Racing и занимал по итогам года девятое и седьмое места соответственно, то в этом сезоне он заключил контракт с Westland Motorsport.

В сильнейшем классе AMA Pro ATV на старт в штате Флорида вышли 16 гонщиков. Саар показал 11-й результат в квалификации на самом сложном этапе серии.

Далее последовали полуфиналы с участием восьми спортсменов в каждом. Гонщик из Пярну отлично провел заезд, финишировав третьим.

В 19-круговом финале, где вновь собрались все участники, Саар стартовал удачно и сразу занял шестое место. Он удерживал эту позицию 11 кругов, после чего уступил одну строчку. Однако на предпоследнем круге сумел снова обойти Джоуи Норриса и пересек финишную черту шестым.

После первого этапа Саар признался, что чувствовал себя на новом квадроцикле очень комфортно. Однако отметил, что, так как это была его первая гонка с управлением газом через большой палец, иногда палец мог соскользнуть. Поэтому на протяжении всей гонки ему приходилось концентрироваться, чтобы этого не произошло.

Победу на первом этапе одержал действующий чемпион и лидер этой дисциплины Джоэл Хетрик. Второе и третье места заняли Брайс Форд и Чад Уиинен. Перед Сааром также финишировали Брэндон Хоаг и Джеффри Растрелли.

Второй этап серии состоится уже в эти выходные в Декере.

В чемпионате США запланировано десять этапов, а сезон продлится до середины августа.