Конфликт в Евролиге: «Панатинаикос» отказывается играть в Израиле

С 2023 года «Маккаби» проводит домашние игры Евролиги в Белграде, чтобы обезопасить команды от ситуации в Израиле.

Накануне руководство Евролиги обсудило возможность возвращения клуба в Тель-Авив. Однако, по данным израильского портала Walla Sports, не все команды поддерживают этот план.

Представители французского клуба ASVEL Villeurbanne выразили обеспокоенность тем, что игроки не хотят ехать в Израиль. Скептически настроен и мюнхенский «Бавария», но наиболее резко против выступил «Панатинаикос».

По информации Walla Sports, афинский клуб заявил однозначно: если «Маккаби» будет проводить домашние матчи в Тель-Авиве, «Панатинаикос» там играть не станет.

«Панатинаикос» считает такую ситуацию несправедливой, поскольку их соперники играли с «Маккаби» на нейтральной площадке и при пустых трибунах, а им теперь предстоит встреча с израильтянами на их домашней площадке, вмещающей 11 000 зрителей.

По информации Basketnews, вопрос в итоге не был вынесен на голосование, и окончательное решение примет руководство Евролиги.