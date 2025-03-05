Если тель-авивский баскетбольный клуб «Маккаби» вернет свои домашние матчи Евролиги в Израиль, афинский «Панатинаикос» откажется играть там.
Конфликт в Евролиге: «Панатинаикос» отказывается играть в Израиле
С 2023 года «Маккаби» проводит домашние игры Евролиги в Белграде, чтобы обезопасить команды от ситуации в Израиле.
Накануне руководство Евролиги обсудило возможность возвращения клуба в Тель-Авив. Однако, по данным израильского портала Walla Sports, не все команды поддерживают этот план.
Представители французского клуба ASVEL Villeurbanne выразили обеспокоенность тем, что игроки не хотят ехать в Израиль. Скептически настроен и мюнхенский «Бавария», но наиболее резко против выступил «Панатинаикос».
По информации Walla Sports, афинский клуб заявил однозначно: если «Маккаби» будет проводить домашние матчи в Тель-Авиве, «Панатинаикос» там играть не станет.
«Панатинаикос» считает такую ситуацию несправедливой, поскольку их соперники играли с «Маккаби» на нейтральной площадке и при пустых трибунах, а им теперь предстоит встреча с израильтянами на их домашней площадке, вмещающей 11 000 зрителей.
По информации Basketnews, вопрос в итоге не был вынесен на голосование, и окончательное решение примет руководство Евролиги.