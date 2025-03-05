Рейтинги: поддержка Партии реформ опустилась до рекордно низкой отметки

Поддержка «Отечества», занимающего лидирующую позицию, за неделю не изменилась. На второе место в рейтинге поднялась партия EKRE, которая за неделю увеличила свою поддержку на один процентный пункт.

Партия реформ, опустившаяся на третье место, потеряла за неделю 1,1 процентного пункта своей поддержки. Поддержка партии премьер-министра сейчас находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда когда Norstat начала проводить свои опросы.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14%) и СДП (11,3%), а самая низкая поддержка среди парламентских партий - у «Ээсти 200» (2,8 %).

Рейтинг внепарламентскойПартии правых составляет 4,3%, «Зеленых Эстонии» - 1,1%, а партии Koos - 0,8%.

Партии правящей коалиции поддерживают 30,1% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 62,2%.