Защита подводной критической инфраструктуры стала одной из приоритетов Евросоюза после того, как за последние месяцы несколько судов под флагами третьих стран повредили кабели связи и соединения, пишет Rus.LSM.
План Еврокомиссии по защите инфраструктуры в Балтийском море оценивается в миллиарды евро
Подозрения главным образом ложатся на корабли российского «теневого флота». Для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем ЕС принял решение усилить защиту кабелей.
В январе НАТО начало военную операцию по защите критической инфраструктуры в Балтийском море в ответ на повреждение подводных кабелей. В ее рамках будет усилено присутствие военных кораблей стран альянса в регионе, а также будет вестись разведка с воздуха. Евросоюз тоже обратил внимание на инциденты в Балтийском море.
Еврокомиссия 21 февраля опубликовала план по улучшению безопасности подводных кабелей на территории всего блока. В него входит четыре задачи.
Во-первых - предотвратить инциденты, усилив требования безопасности и обозначив как приоритет создание более прочных кабелей. ЕС планирует выделить на это 540 миллионов евро.
Во-вторых, улучшить возможности определять угрозы в море, чтобы создать полную картину ситуации и дать возможность более раннего предупреждения и реагирования. Так как в большинстве случаев подводную инфраструктуру обслуживают частные предприятия, целью Брюсселя является развитие частно-публичного партнерства в данной сфере.
О третьей и четвертой задачах рассказал исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркунен: «Нам также необходимо быстрее устранять последствия инцидентов. Именно поэтому нам необходимо создать резерв кабельных судов ЕС, чтобы увеличить возможности блока по быстрому ремонту поврежденных кабелей. Мы также будем поддерживать создание стратегических запасов ключевых запасных частей для кабелей.
Наконец, ЕС необходимо укрепить свой потенциал сдерживания. Для этого ЕС должен быть оснащен необходимыми инструментами для выявления виновных, доказательств нарушений и введения санкций. Нам необходимо активизировать действия против «теневого флота» и уточнить морское право, чтобы правоохранительные органы наших стран-участниц могли задерживать суда, представляющие риск для нашей безопасности».
На приобретение новых кабельных кораблей ЕС планирует потратить около 400 миллионов евро. На реализацию всего плана по защите подводной инфраструктуры может потребоваться несколько миллиардов евро.
Исследователь Лондонского Королевского оборонного колледжа Марина Мирон сомневается в целесообразности вложения гигантских ресурсов в защиту подводной инфраструктуры:
«Инциденты с подводными кабелями - это норма, это не исключение. Действительно ли это что-то изменит? Потому что патрулирование в Балтийском море требует большого количества ресурсов, но вы не можете обеспечить стопроцентное покрытие. Вторая вещь - что вы получите? Стоит ли это того? Не преувеличена ли реакция? Может все же здесь есть что-то большее? Может быть, цель - сдерживать российский «теневой флот», а не защищать подводные кабели, потому что такие инциденты в Балтийском море в этих геополитических условиях происходят довольно часто».
Мирон считает, что эффективнее и дешевле было бы предупреждать корабли, которые находятся вблизи подводной критической инфраструктуры, чтобы предотвратить угрозу для кабелей.