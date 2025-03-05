План Еврокомиссии по защите инфраструктуры в Балтийском море оценивается в миллиарды евро

Наконец, ЕС необходимо укрепить свой потенциал сдерживания. Для этого ЕС должен быть оснащен необходимыми инструментами для выявления виновных, доказательств нарушений и введения санкций. Нам необходимо активизировать действия против «теневого флота» и уточнить морское право, чтобы правоохранительные органы наших стран-участниц могли задерживать суда, представляющие риск для нашей безопасности».

«Инциденты с подводными кабелями - это норма, это не исключение. Действительно ли это что-то изменит? Потому что патрулирование в Балтийском море требует большого количества ресурсов, но вы не можете обеспечить стопроцентное покрытие. Вторая вещь - что вы получите? Стоит ли это того? Не преувеличена ли реакция? Может все же здесь есть что-то большее? Может быть, цель - сдерживать российский «теневой флот», а не защищать подводные кабели, потому что такие инциденты в Балтийском море в этих геополитических условиях происходят довольно часто».