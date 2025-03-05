В странах Балтии электричество третьи сутки подряд стоит неприлично мало

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 5 марта составляет 2,36 цента за киловатт-час.

По сравнению со вторником тариф снизился почти на 15% свидетельствуют данные торговой площадки. В Финляндии тариф существенно ниже - 0,15 цента.