Цена биржевой электроэнергии в странах Балтии третьи сутки подряд удерживается на отметке ниже трех центов за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
В странах Балтии электричество третьи сутки подряд стоит неприлично мало
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 5 марта составляет 2,36 цента за киловатт-час.
По сравнению со вторником тариф снизился почти на 15% свидетельствуют данные торговой площадки. В Финляндии тариф существенно ниже - 0,15 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.