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В странах Балтии электричество третьи сутки подряд стоит неприлично мало

Редактор: rus.postimees.ee
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Электричество. Фото носит иллюстративный характер.
Электричество. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Tairo Lutter

Цена биржевой электроэнергии в странах Балтии третьи сутки подряд удерживается на отметке ниже трех центов за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 5 марта составляет 2,36 цента за киловатт-час.

По сравнению со вторником тариф снизился почти на 15% свидетельствуют данные торговой площадки. В Финляндии тариф существенно ниже - 0,15 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.

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