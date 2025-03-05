Норвежец, в буквальном смысле вылетевший из борьбы за медали, не смог сдержать слез

Победителем стал Йоханнес Хесфлот Клебо (28.16,6), для которого это уже третье золото на этом чемпионате – он выиграл все возможные гонки. Вторым финишировал Эрик Вальнес (+8,8), для которого это был первый старт на турнире, а бронзу завоевал Харальд Эстберг Амундсен (+11,0).

Четвертым стал швед Эдвин Ангер (+14,2), пятым – Нюэнгет (+14,4), а шестым – еще один представитель Швеции Вильям Поромаа (+15,3).

Нюэнгет еще за 800 метров до финиша был в борьбе за медали, опережая Амундсена на три секунды. Однако прямо перед последним спуском он упал и в итоге до бронзовой медали ему не хватило всего 3,4 секунды.

Неудача вызвала в норвежских СМИ настоящую истерику. «Нет, о нет! С этим падением исчезли шансы Нюэнгета на медаль!» – написал Dagbladet.

Сам спортсмен был не менее шокирован, чем норвежская пресса. Как сообщает Iltalehti, после пересечения финишной черты он расплакался.

Во время гонки на 10 км классическим стилем у мужчин погодные условия были сложными: прошедший в предыдущие дни дождь сменился снегопадом, из-за чего трасса стала мягкой.

Сегодня в Тронхейме состоятся командные спринты среди мужчин и женщин.