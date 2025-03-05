В ходе международного проекта под руководством латвийской полиции за три года удалось задержать 72 человека, связанных с наркопреступлениями, и изъять 8,2 тонны наркотиков, стоимость которых на черном рынке исчисляется сотнями миллионов евро, сообщил во вторник пресс-секретарь полиции.
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Полиция изъяла более восьми тонн наркотиков
В рамках проекта основное внимание уделялось усилению борьбы с организованной преступностью, контрабандой наркотиков и отмыванием денег. В ходе его реализации применялись инновационные методы и технические решения для эффективного противодействия преступным группировкам.