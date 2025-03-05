Полиция изъяла более восьми тонн наркотиков

В рамках проекта основное внимание уделялось усилению борьбы с организованной преступностью, контрабандой наркотиков и отмыванием денег. В ходе его реализации применялись инновационные методы и технические решения для эффективного противодействия преступным группировкам.

Несмотря на то, что полиция не может раскрывать детали проекта и используемые новейшие технологии, за три года было проведено более 50 международных операций по всей Европе. Проект также способствовал более чем 20 международным совместным расследованиям, выявлению преступных сетей и незаконных финансовых потоков.