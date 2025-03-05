Налогово-таможенный департамент начал возврат переплаченного подоходного налога

На данный момент в Налогово-таможенный департамент подано почти 548 тысяч налоговых деклараций, по которым подлежит возврату около 148,6 миллионов евро. По остальным декларациям необходимо доплатить подоходный налог на общую сумму 26,1 миллиона евро.

Руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Рийна Рандвер-Сыэр напоминает, что скорость возврата налога не зависит от порядка подачи деклараций. «Каждый рабочий день мы проводим десятки тысяч переводов. Просим набраться терпения - все, кто имеет право на возврат переплаченного налога, получат его как можно скорее», - сказала она.

Для того чтобы налоговый возврат поступил на правильный банковский счет, Налогово-таможенный департамент просит убедиться, что в электронной среде e-MTA в налоговой декларации указан правильный номер счета.

Клиенты, подавшие декларацию в бумажной форме, начнут получать возврат переплаченного налога с 18 марта. Последний срок для возврата - 1 октября, этот же срок действует и для доплаты налога.

Дополнительную информацию по подаче налоговой декларации за 2024 год можно найти на сайте Налогово-таможенный департамент. В случае вопросов департамент рекомендует в первую очередь ознакомиться с информацией на сайте. Если после этого возникнут вопросы по подаче декларации, следует обратиться в службу поддержки клиентов по электронной почте eraklient@emta.ee или позвонив по информационному телефону 880 0811. Срок подачи налоговой декларации - 30 апреля.