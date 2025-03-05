В информационных системах общественного транспорта Таллинна произошел технический сбой. TLT: приносим извинения за сложившуюся ситуацию

На сайте https://transport.tallinn.ee не было информации о проблемах, но при этом на интерактивной карте, показывающей автобусы и трамваи были видны только единичные маршруты.

На карте видны только несколько автобусов и трамваев, что нехарактерно для утреннего часа пик. Фото: Скриншот сайта TLT.

«Многие экраны не показывают реальное время, а на внешних табло автобусов не отображаются номера маршрутов. К сожалению, сбои в электронике случаются неожиданно - приносим извинения за сложившуюся ситуацию», - сообщили в TLT.

«Наш контрактный партнер Ridango занимается решением проблемы. До тех пор, пожалуйста, сверяйтесь с расписанием, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время!» - рекомендует компания.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Ridango Аксель Кирикаль сообщил, что к 10:30 неисправность была устранена.

«Причиной сбоя стала техническая проблема в системе. В настоящее время мы выясняем ее причины, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства», - добавил он.

Ridango - глобальная группа мобильных технологий, которая фокусируется на автоматизированном сборе платы за проезд, платежах и информационных системах в реальном времени.

Не приехал автобус?

Также читательница Postimees Кристина поделилась неприятной историей, связанной с сегодняшними сбоями в системах общественного транспорта.

«Моя дочь пошла на остановку "Паэсилла", а в итоге они с одноклассницами прождали там минут 20, так как автобус № 67 в сторону Мустамяэ, который должен был быть по расписанию в 7:43, просто не приехал. На карте тоже не показывалось движение общественного транспорта. В итоге дети дождались следующего автобуса, но потом им пришлось бежать с остановки, чтобы не опоздать на уроки», - объяснила она.

Руководитель отдела автобусного транспорта TLT Ульвар Нийтсоо объяснил, что сегодня утром все автобусы находились на маршрутах, однако из-за сбоя в информационной системе они не отображались в режиме реального времени, а также не работали информационные табло на автобусах.

«На лобовые стекла общественного транспорта были прикреплены временные таблички с номерами маршрутов. Однако многие пассажиры их не заметили, поэтому не садились в автобусы и пропускали их. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. К полудню работа системы нормализовалась», - отметил он.