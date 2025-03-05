Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к мирным переговорам

Эл Грин. Фото: Reuters

Это была первая речь Трампа в Конгрессе после возвращения в Белый дом. Это традиционное мероприятие, в котором президент подводит первые итоги первых нескольких недель своего срока. В должности Дональд Трамп провел уже 44 дня, то есть чуть более шести недель.

В 2017 году Трамп выступал с первой речью в Конгрессе ровно час, в этот раз он говорил 1 час 40 минут, его выступление стало самым длинным в истории.

«Америка вернулась», - заявил он в начале выступления.

По его словам, за несколько недель текущей администрации удалось добиться того, чего не удавалось добиться ни одной администрации за годы.

«Американскую мечту не остановить, и наша страна находится на грани возвращения, подобного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит», - заявил Трамп.

Представители Демократической партии начали выражать протест и освистывать Трампа, в результате спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал всех к порядку и пригрозил удалить из зала тех, кто пытается сорвать выступление.

Когда член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин отказался занять свое место, Джонсон потребовал «вывести этого джентльмена из зала». После этого Трамп продолжил речь.

Она много раз прерывалась аплодисментами его сторонников-республиканцев - они аплодировали стоя, в то время как демократы со своих мест не вставали.

Илон Маск. Фото: Reuters