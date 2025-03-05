Если с лишением права голоса граждан России и Беларуси все достаточно ясно (только Центристская партия выступает против этого), то в основе всей эпопеи лежит вопрос обладателей серых паспортов. Соцдемы хотят сохранить за ними право голоса, однако другие коалиционные партии, а также «Отечество» и Эстонская консервативная народная партия (EKRE) из оппозиции, этого не хотят.

По сути, у коалиции есть три сценария. Во-первых, как стороны коалиции договорились в прошлом году, обладатели серых паспортов сохранят право голоса, но граждане России и Беларуси будут его лишены на предстоящих осенних местных выборах. Во-вторых, Партия реформ тем временем выдвинула новое компромиссное предложение о лишении права голоса серопаспортников в 2029 году. Член Конституционной комиссии Рийгикогу Калле Лаанет (Партия рефрм) назвал это предложение «оговоркой о закате». Третий вариант - это полное пакетное решение, то есть право голоса будет сохранено только для проживающих здесь граждан Эстонии и ЕС.