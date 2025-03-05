Эпопея с лишением права голоса на выборах в органы местных самоуправлений завершится в марте. В последние несколько дней между политическими партиями происходит своего рода игра в покер.
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Эпопея с лишением граждан РФ и серопаспортников права голоса должна завершиться в начале новой недели (1)
Если с лишением права голоса граждан России и Беларуси все достаточно ясно (только Центристская партия выступает против этого), то в основе всей эпопеи лежит вопрос обладателей серых паспортов. Соцдемы хотят сохранить за ними право голоса, однако другие коалиционные партии, а также «Отечество» и Эстонская консервативная народная партия (EKRE) из оппозиции, этого не хотят.