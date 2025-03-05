Риск поражения током: IKEA отзывает дефектные товары

IKEA тщательно оценивает риски и проводит различные проверки безопасности товаров, чтобы гарантировать их соответствие всем применимым требованиям и нормативам на рынках, где представлена компания.

Однако из-за производственного дефекта штепселя некоторых товаров не соответствуют установленным стандартам безопасности по защите от проникновения воды, что создает риск поражения электрическим током. Безопасность является приоритетом для IKEA, поэтому уличные LED гирлянды с указанным дефектом подлежат отзыву.

Список отзываемых товаров в странах Балтии:

• LEDLJUS уличная гирлянда черная, 24 лампы

• STRÅLA LED штора уличная звёздная, 48 ламп

• SVARTRÅ LED гирлянда черная уличная, 12 ламп

• UTSUND LED гирлянда уличная черная, 24 лампы

Дефектные LED драйверы: ICPSH24-2-IL-1

Пометка о дате на дефектных LED драйверах ICPSH24-2-IL-1 (ГГНН): 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434, 2437

Дефектный штепсель: SYK-02F

Дефектные LED гирлянды из серии LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND можно вернуть в любой магазин и пункт IKEA для получения замены или полного возврата средств. Подтверждение покупки (чек) не требуется.

Кроме того, в рамках этого отзыва в других странах отзываются следующие товары. Эти товары были в продаже в странах Балтии до конца января 2024 года:

• LEDLJUS уличная гирлянда черная, 64 лампы

• SOMMARLÅNKE светодиодный напольный светильник 100 см, бежевый, уличный

• SOMMARLÅNKE уличная LED гирлянда разноцветная, 12 ламп

• STRÅLA уличная LED гирлянда мигающая золотая, 24 звезды

LED гирлянды и лампы с другими светодиодными драйверами, другими датами производства и другим штепселем не подпадают под этот отзыв.

IKEA приносит извинения за возможные неудобства.