IKEA призывает покупателей, которые приобрели уличные LED гирлянды из серий LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND, прекратить их использование и обратиться в IKEA для получения замены или полного возврата средств.
Риск поражения током: IKEA отзывает дефектные товары
IKEA тщательно оценивает риски и проводит различные проверки безопасности товаров, чтобы гарантировать их соответствие всем применимым требованиям и нормативам на рынках, где представлена компания.
Однако из-за производственного дефекта штепселя некоторых товаров не соответствуют установленным стандартам безопасности по защите от проникновения воды, что создает риск поражения электрическим током. Безопасность является приоритетом для IKEA, поэтому уличные LED гирлянды с указанным дефектом подлежат отзыву.
Список отзываемых товаров в странах Балтии:
• LEDLJUS уличная гирлянда черная, 24 лампы
• STRÅLA LED штора уличная звёздная, 48 ламп
• SVARTRÅ LED гирлянда черная уличная, 12 ламп
• UTSUND LED гирлянда уличная черная, 24 лампы
Дефектные LED драйверы: ICPSH24-2-IL-1
Пометка о дате на дефектных LED драйверах ICPSH24-2-IL-1 (ГГНН): 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434, 2437
Дефектный штепсель: SYK-02F
Дефектные LED гирлянды из серии LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND можно вернуть в любой магазин и пункт IKEA для получения замены или полного возврата средств. Подтверждение покупки (чек) не требуется.
Кроме того, в рамках этого отзыва в других странах отзываются следующие товары. Эти товары были в продаже в странах Балтии до конца января 2024 года:
• LEDLJUS уличная гирлянда черная, 64 лампы
• SOMMARLÅNKE светодиодный напольный светильник 100 см, бежевый, уличный
• SOMMARLÅNKE уличная LED гирлянда разноцветная, 12 ламп
• STRÅLA уличная LED гирлянда мигающая золотая, 24 звезды
LED гирлянды и лампы с другими светодиодными драйверами, другими датами производства и другим штепселем не подпадают под этот отзыв.
IKEA приносит извинения за возможные неудобства.