Вэнс назвал условия для возобновления поставок военной помощи Украине

«Мы хотим, чтобы украинцы имели суверенную и независимую страну. Мы считаем, что украинские войска сражались очень храбро, но сейчас мы дошли до точки, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни сами украинцы не могут бесконечно продолжать эту войну», - сказал Вэнс.