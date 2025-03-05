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Вэнс назвал условия для возобновления поставок военной помощи Украине

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Джей Си Вэнс.
Джей Си Вэнс. Фото: Kevin Dietsch

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник, 4 марта, заявил, что для возобновления поставок помощи Украина должна «сесть за стол переговоров». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мы хотим, чтобы украинцы имели суверенную и независимую страну. Мы считаем, что украинские войска сражались очень храбро, но сейчас мы дошли до точки, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни сами украинцы не могут бесконечно продолжать эту войну», - сказал Вэнс.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп своими решениями пытается «послать очень четкий сигнал: украинцы должны начать переговоры с президентом по соглашению о минералах».

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