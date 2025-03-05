Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник, 4 марта, заявил, что для возобновления поставок помощи Украина должна «сесть за стол переговоров». Об этом сообщает телеканал CNN.
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Вэнс назвал условия для возобновления поставок военной помощи Украине
«Мы хотим, чтобы украинцы имели суверенную и независимую страну. Мы считаем, что украинские войска сражались очень храбро, но сейчас мы дошли до точки, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни сами украинцы не могут бесконечно продолжать эту войну», - сказал Вэнс.