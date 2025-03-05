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SmartPosti открыл крупнейший сортировочный центр в странах Балтии

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: SmartPosti

На прошлой неделе SmartPosti открыл в волости Рае крупнейший сортировочный центр в странах Балтии. Общий объем инвестиций составил около 14 миллионов евро. Строительные работы по возведению нового здания выполнила компания NOBE.

«Этот сортировочный центр имеет символическое значение не только для нашей компании, но и для всей Эстонии и стран Балтии. Примечательно, что именно в Эстонию приходит столь крупная зарубежная инвестиция, которая повысит логистические возможности региона и создаст предпосылки для дальнейшего развития электронной коммерции. Инвестиции в Эстонию демонстрируют доверие компании к местному рынку и экономической среде», - сказал руководитель SmartPosti в странах Балтии Гедиминас Микуса.

Новый сортировочный центр, площадь которого составляет около 7500 квадратных метров, является частью почты Финляндии. Производительность его сортировочной линии более чем в два раза превышает предыдущую. В будущем терминал можно будет расширить на дополнительные 2400 квадратных метров.

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