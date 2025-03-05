SmartPosti открыл крупнейший сортировочный центр в странах Балтии

«Этот сортировочный центр имеет символическое значение не только для нашей компании, но и для всей Эстонии и стран Балтии. Примечательно, что именно в Эстонию приходит столь крупная зарубежная инвестиция, которая повысит логистические возможности региона и создаст предпосылки для дальнейшего развития электронной коммерции. Инвестиции в Эстонию демонстрируют доверие компании к местному рынку и экономической среде», - сказал руководитель SmartPosti в странах Балтии Гедиминас Микуса.