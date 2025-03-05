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Исследование: если бы выборы состоялись сегодня, в Таллинне победу одержала бы Центристская партия

Редактор: rus.postimees.ee
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Воздушные шары с рекламой Центристской партии.
Воздушные шары с рекламой Центристской партии. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Если бы выборы в местные органы власти проводились сейчас, «Отечество» победило бы, учитывая общий результат по всей Эстонии, но в Таллинне, например, первое место досталось бы Центристской партии.

Институт общественных исследований в сотрудничестве с исследовательской компанией Norstat Eesti разработал модель прогнозирования результатов местных выборов, которая дает возможное распределение голосов и мест во всех местных самоуправлениях.

В контексте местных выборов партия «Отечество» в настоящее время занимает первое место в общенациональной рейтинговой таблице с 22,5 процента, за ней следуют Центристская партия с 20,1 процента, Консервативная народная партия Эстонии с 14,2 процента, Партия реформ с 11,5 процента, избирательные союзы с 10,9 процента, Социал-демократическая партия с 10,1 процента, Партия правых с 3,4 процента и «Ээсти 200» с тремя процентами. Поддержка партии KOOS составит 1,8 процента, «Эстонских националистов и консерваторов» (ERK)- 1,4 процента, а «Зеленых» - чуть более одного процента.

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