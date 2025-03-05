Исследование: если бы выборы состоялись сегодня, в Таллинне победу одержала бы Центристская партия

В контексте местных выборов партия «Отечество» в настоящее время занимает первое место в общенациональной рейтинговой таблице с 22,5 процента, за ней следуют Центристская партия с 20,1 процента, Консервативная народная партия Эстонии с 14,2 процента, Партия реформ с 11,5 процента, избирательные союзы с 10,9 процента, Социал-демократическая партия с 10,1 процента, Партия правых с 3,4 процента и «Ээсти 200» с тремя процентами. Поддержка партии KOOS составит 1,8 процента, «Эстонских националистов и консерваторов» (ERK)- 1,4 процента, а «Зеленых» - чуть более одного процента.