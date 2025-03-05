Если бы выборы в местные органы власти проводились сейчас, «Отечество» победило бы, учитывая общий результат по всей Эстонии, но в Таллинне, например, первое место досталось бы Центристской партии.
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Исследование: если бы выборы состоялись сегодня, в Таллинне победу одержала бы Центристская партия
Институт общественных исследований в сотрудничестве с исследовательской компанией Norstat Eesti разработал модель прогнозирования результатов местных выборов, которая дает возможное распределение голосов и мест во всех местных самоуправлениях.