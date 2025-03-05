Исследование подтверждает: именно столько жителей Эстонии избегают планирования крупных расходов

«Жители Балтии сейчас довольно осторожны, и все крупные покупки совершают очень взвешенно, несмотря на то что снижение Euribor оставляет в распоряжении многих домохозяйств больше денег. Повышение подоходного налога, другие дополнительные налоги и летнее повышение налога с оборота заметнее всего повлияли на уверенность потребителей именно в Эстонии», - пояснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.

Согласно опросу Citadele, в ближайшие три месяца не планируют крупных покупок 46 процентов респондентов в Эстонии. В Латвии этот показатель составляет 32 процента, а в Литве - 34 процента.

По словам Ребане, позитивным знаком является тот факт, что значительная часть потребителей в странах Балтии планирует потратить деньги на ремонт или улучшение жилья: в Эстонии - 15 процентов, в Латвии - 17 процентов, в Литве - 19 процентов.

«Готовность потребителей направить деньги на ремонт свидетельствует о том, что снижение процентных ставок уже оказывает определенное влияние, поскольку сектор строительных материалов довольно чувствителен к процентным ставкам. Также планируют покупку электроники и бытовой техники, на которую по мере снижения процентных ставок и роста зарплат люди готовы тратить больше денег», - сказал он.