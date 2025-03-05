Несмотря на рост зарплат и снижение расходов в связи с кредитами, потребители в странах Балтии проявляют значительную осторожность при совершении крупных покупок - особенно жители Эстонии. По данным опроса банка Citadele, в ближайшие месяцы около половины, а именно 46 процентов жителей Эстонии, не планируют крупных покупок, причем особенно мало тех, кто задумывается о покупке автомобиля.
Исследование подтверждает: именно столько жителей Эстонии избегают планирования крупных расходов
«Жители Балтии сейчас довольно осторожны, и все крупные покупки совершают очень взвешенно, несмотря на то что снижение Euribor оставляет в распоряжении многих домохозяйств больше денег. Повышение подоходного налога, другие дополнительные налоги и летнее повышение налога с оборота заметнее всего повлияли на уверенность потребителей именно в Эстонии», - пояснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.
Согласно опросу Citadele, в ближайшие три месяца не планируют крупных покупок 46 процентов респондентов в Эстонии. В Латвии этот показатель составляет 32 процента, а в Литве - 34 процента.
По словам Ребане, позитивным знаком является тот факт, что значительная часть потребителей в странах Балтии планирует потратить деньги на ремонт или улучшение жилья: в Эстонии - 15 процентов, в Латвии - 17 процентов, в Литве - 19 процентов.
«Готовность потребителей направить деньги на ремонт свидетельствует о том, что снижение процентных ставок уже оказывает определенное влияние, поскольку сектор строительных материалов довольно чувствителен к процентным ставкам. Также планируют покупку электроники и бытовой техники, на которую по мере снижения процентных ставок и роста зарплат люди готовы тратить больше денег», - сказал он.
Помимо ремонта жилья, крупной статьей расходов остаются путешествия. Их планируют 16 процентов респондентов в Эстонии, 21 процент - в Латвии и 20 процентов - в Литве. «Вероятно, здесь большое влияние оказали школьные каникулы, на которые пришелся период опроса», - добавил Ребане.
Среди эстонских потребителей особенно низким является интерес к покупке транспортных средств (Эстония - три процента, Латвия - четыре процента, Литва -семь процентов), что, по словам Ребане, вполне логично, так как в Эстонии многие пытались приурочить покупку автомобиля к концу прошлого года из-за введения автоналога.
В рамках того же опроса банк Citadele также изучил мнение людей о том, как может измениться их финансовое положение в ближайшие три месяца. Оказалось, что лишь 13 процентов верят в улучшение своей финансовой ситуации, тогда как 46 процентов жителей Эстонии считают, что она, скорее, ухудшится.
«Очевидно, что крупные покупки планировать сложно, если прежде всего сохраняется убежденность в ухудшении финансового состояния, - прокомментировал Ребане. - В настоящее время потребительские настроения в Эстонии низкие, что после длительного экономического спада и высокой инфляции вполне закономерно. Однако мы видим, что в последнем квартале 2024 года экономика Эстонии выросла на 1,2 процента. Если позитивные изменения в экономике сохранятся, вероятно, в будущем будет расти и уверенность потребителей».