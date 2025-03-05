Продажа кровати обернулась для жителя Эстонии потерей более 20 000 евро

Покупатель связался с ним и предложил воспользоваться службой доставки DPD. Продавца попросили предоставить данные, после чего он получил уведомление, где необходимо было ввести PIN1 и PIN2 от Smart-ID.

После этого он обнаружил, что деньги с его личного банковского счета были переведены на чужой счет. Также средства исчезли со счета принадлежащей ему компании. В общей сложности мошенники похитили 22 000 евро.