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Продажа кровати обернулась для жителя Эстонии потерей более 20 000 евро

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi

В полицию обратился 56-летний мужчина, который стал жертвой мошенников при продаже кровати через Facebook Marketplace.

Покупатель связался с ним и предложил воспользоваться службой доставки DPD. Продавца попросили предоставить данные, после чего он получил уведомление, где необходимо было ввести PIN1 и PIN2 от Smart-ID.

После этого он обнаружил, что деньги с его личного банковского счета были переведены на чужой счет. Также средства исчезли со счета принадлежащей ему компании. В общей сложности мошенники похитили 22 000 евро.

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