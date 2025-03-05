Перепалка с Трампом, ревизия собственной оборонки, сближение с Британией. Обзор событий в Украине

Пересказывать содержание перепалки в прямом эфире – занятие бессмысленное, тем более, что нет недостатка ни в видеороликах, ни в аналитических отчетах разной степени профессиональности. Главное, наверное, состоит в том, что Киев не был готов подписывать бессодержательный документ, а Вашингтон не хотел принимать на себя слишком обременительных обязательств.

Таким образом, примерно до утра 28 февраля эта история находилась на стадии отрицания. Напомним, что украинское правительство к тому моменту уполномочило двух своих представителей подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, а премьер-министр Денис Шмигаль упоминал о неких гарантиях безопасности. Хотя одновременно Bloomberg и Reuters, ссылаясь на свои источники утверждали, что никаких гарантий в документе не содержится.

То есть согласованной и приемлемой обеим сторонами версии документа не существовало на момент начала визита Зеленского в США. Часовое общение в Белом доме президента Зеленского с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом – под объективами телекамер, - точно не было оптимальным фоном для достижения договоренностей. Ну, просто потому, что торг по серьезному поводу должен проходить за закрытыми дверями, если нас, конечно, интересует реальный результат, а не исключительно показательная публичность.

Собственно, по этой причине возражения Зеленского вызывали гнев со стороны хозяев Белого Дома. И закончилось тем, чем закончилось – украинскому президенту пришлось в спешке покинуть Вашингтон.