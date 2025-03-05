Скандальная перепалка в прямом эфире между Трампом и Зеленским вечером минувшей пятницы подогревала примерно все, что происходило в следующие четыре дня. Украинские военные начали ревизовать собственные возможности и искать альтернативу старлинкам. Одновременно продолжали жечь российские НПЗ. На фронте шли украинские контратаки в районе Покровска и бои в Курской области. Оппозиция с новой силой требовала сформировать правительство национального единства, а действующий Кабинет министров Украины нашел государственные финансы вполне достаточными, чтобы продолжать сопротивление агрессору. В этот момент Британия пообещала передать Украине пять тысяч легких ракет ПВО для борьбы с дронами и крылатыми ракетами. А Владимир Зеленский предпринял примирительное обращение к американскому лидеру.
Перепалка с Трампом, ревизия собственной оборонки, сближение с Британией. Обзор событий в Украине
Если что-то и есть точно стабильное в Украине – это еженощные волны российских дальнобойных дронов на украинские города. Но именно за последнюю неделю добавилось ощущение явно прослеживающегося террора. Одессу и Херсон, Харьков и предместья Киева россияне подвергают атакам дронами с явной целью нанести максимальные потери мирному населению и ущерб энергетической инфраструктуре. Особенно достается полуторамиллионному Харькову, который от российской границы всего в нескольких десятках километров.
Украинские силы ПВО стараются отражать эти воздушные атаки максимально эффективно, но стопроцентной защиты не может обеспечить никто. А тут еще и добавились опасения, что в украинских арсеналах вскоре может показаться дно. Наибольшие опасения связаны именно с системами ПВО и боеприпасами к ним.
Потому что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон закончился громким скандалом. И это эхо будет звучать еще недели, если не месяцы – несмотря на более чем примирительный призыв Зеленского, который тот опубликовал поздно вечером 4 марта.
А главным гарантом стабильности и безопасности остаются украинские силы обороны, которые уже чуть ли не еженощно атакуют российские нефтеперерабатывающие и военные заводы, а также начали понемногу контратаками выправлять ситуацию на западе Донбасса.
Уже торг
Соглашение США с Украиной о редкоземельных металлах, которое должны были подписать 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон, пока что не состоялось. Видимо потому что ожидания сторон слишком разнились. Киев откровенно настаивал на присутствии в документе хотя бы намерений создать какие-то внятные гарантии безопасности. Команда Дональда Трампа, судя по содержанию пятничной перепалки, не видела в том никакой необходимости.
Пересказывать содержание перепалки в прямом эфире – занятие бессмысленное, тем более, что нет недостатка ни в видеороликах, ни в аналитических отчетах разной степени профессиональности. Главное, наверное, состоит в том, что Киев не был готов подписывать бессодержательный документ, а Вашингтон не хотел принимать на себя слишком обременительных обязательств.
Таким образом, примерно до утра 28 февраля эта история находилась на стадии отрицания. Напомним, что украинское правительство к тому моменту уполномочило двух своих представителей подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, а премьер-министр Денис Шмигаль упоминал о неких гарантиях безопасности. Хотя одновременно Bloomberg и Reuters, ссылаясь на свои источники утверждали, что никаких гарантий в документе не содержится.
То есть согласованной и приемлемой обеим сторонами версии документа не существовало на момент начала визита Зеленского в США. Часовое общение в Белом доме президента Зеленского с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом – под объективами телекамер, - точно не было оптимальным фоном для достижения договоренностей. Ну, просто потому, что торг по серьезному поводу должен проходить за закрытыми дверями, если нас, конечно, интересует реальный результат, а не исключительно показательная публичность.
Собственно, по этой причине возражения Зеленского вызывали гнев со стороны хозяев Белого Дома. И закончилось тем, чем закончилось – украинскому президенту пришлось в спешке покинуть Вашингтон.
В Украине наиболее внятные комментарии происходящего сводились к тому, что, дескать, Трамп еще до избрания обещал чуть ли не принудить Москву и Киев к переговорам и заключению мирного соглашения. И что, будто бы, в этом своем намерении американский лидер выбирает путь наименьшего сопротивления. Мол, склонить Киев к прекращению военных действий намного проще – если приостановить поддержку, будут вынуждены пойти на компромисс, в том числе, как предполагается, ценой потери территорий. Более того – ценой признания этой потери на бумаге.
А вот как усадить за стол переговоров Кремль — непонятно. Явных рычагов воздействия не называют, хотя они есть — это жесткие и всеохватывающие санкции. Но администрация Трампа, похоже, не смотрит в эту сторону. Более того, в медиа появились сообщения о том, что уже на этой неделе принято решение приостановить отправку в Украину даже тех военных грузов, которые уже были одобрены к отправке, в том числе — партий оружия, находящихся в пути. Кроме того, начали распространяться слухи о подготовке к частичной отмене ранее введенных санкций против РФ.
По поводу санкций все не так просто – кроме всего прочего тут необходимо будет искать поддержки Конгресса. А вот идея приостановить поставку вооружений выглядит намного более легко реализуемой. Хотя до сих пор не вполне ясно, что именно сейчас происходит вокруг поставок. Украинские чиновники говорили 4 марта, что не наблюдают остановки транспортировки грузов, что уже находятся в пути. А Владимир Зеленский в своем обращении к нации вечером 4 марта объявил, что дал поручение МИДу и министерству обороны выяснить истинное положение дел. То есть факт приостановки тоже не подтвердил.
И незадолго до этого Владимир Зеленский опубликовал в Х сообщение, в котором признал, что встреча в Белом доме 28 февраля «прошла не так, как предполагалось». И заявил о готовности подписать соглашение «о минералах и безопасности» – именно в такой формулировке. При этом он отдал должное лидерству американского президента: «Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира».
Да, отдана дань глубокого уважения лидерству Дональда Трампа и высказаны искренние благодарности ему и американскому народу за поддержку. И при этом Зеленский мягко вернул на стол вопрос о безопасности Украины после возможного заключения мирного договора с РФ.
Что дало Зеленскому силы продолжить сложный диалог? Безусловно, эти возможности предоставили встречи в Лондоне, последовавшие после неудачной поездки в Вашингтон.
Британия видит дальше
Пока Зеленский поздно ночью 28 февраля направлялся в аэропорт, а затем вылетал в Лондон, лидеры европейских стран и Канады уже высказались в поддержку Украины. Видимо, их не устраивает сценарий, при котором Украину могут преподнести Путину на блюде. Причем не только из гуманитарных соображений и приверженности международному праву, но и по более прагматичным причинам: если Украина падет, существует серьезный риск запуска эффекта домино. Не зря Эстония, Латвия, Литва и Польша оценивают этот риск как крайне высокий.
Сразу после Вашингтона Владимир Зеленский отправился в Лондон. Прежде всего, потому что Британия с 24 февраля 2022 года действенно и открыто поддерживала Украину в ее борьбе против российской агрессии. Фактически, первые заметные поставки оружия сразу после полномасштабного вторжения были от Лондона и состоявшийся 9 апреля 2022 года визит Бориса Джонсона, тогда премьер-министра Великобритании, был среди первых приездов иностранных лидеров в Украину.
Нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер также занимает лидирующие позиции среди партнеров Зеленского. Сразу после публичного спора украинского президента с американским лидером он выразил поддержку Украине в ее стремлении к справедливому и прочному миру. Причем не просто поддержал, а заявил, что Британия готова предоставить авиационное прикрытие и сухопутный контингент для поддержания мира в Украине после заключения мирного соглашения. Это стало мощным сигналом перед встречей Зеленского с лидерами европейских стран, созванной в экстренном порядке 2 марта.
Чрезвычайному саммиту, который состоялся 2 марта в Лондоне, предшествовали встречи Зеленского со Стармером и даже прием украинского президента королем Великобритании Чарльзом III. Это были более чем красноречивые с точки зрения протокола жесты, которые уравновесили послевкусие скандала перед телекамерами, который случился в Овальном кабинете Белого дома накануне. Также накануне саммита, 1 марта, в присутствии Стармера и Зеленского министры финансов обеих стран подписали кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов стерлингов (около трех млрд долларов США), которое должно погашаться из средств замороженных российских активов.
Чуть позднее премьер-министр Стармер объявил о предстоящей поставке Украине пяти тысяч современных легких ракет для систем ПВО на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов. Речь идет о ракетах LMM, производящихся на британском заводе компании Thales в Белфасте в рамках контракта, который станет продолжением предыдущего, меньшего контракта на 650 ракет, выполненного в конце декабря 2024 года.
В отличие от США, где анонсировали сокращение оборонных расходов, Великобритания планирует нарастить такие расходы до 2,5% ВВП к апрелю 2027 года, а далее – и вовсе до 3% ВВП. Больше тратит на оборону относительно своего ВВП только Польша – если сравнивать оборонные расходы стран Западной и Центральной Европы.
Во время пребывания в Лондоне и в последующие несколько дней Владимир Зеленский провел очные и виртуальные встречи с лидерами ведущих европейских стран, получая заверения в продолжении поддержки. Во время лондонского саммита президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою позицию более чем определенно: она пообещала превратить Украину в «стального дикобраза», а также увеличить оборонные расходы и нарастить производство вооружений.
Нужно уже сегодня
Моральную, финансовую, военно-техническую и дипломатическую поддержку в Украине высоко ценят все — от президента до рядового пехотинца. И это неудивительно: без помощи извне Украина не сможет эффективно обороняться от российского агрессора. Сейчас арсеналы относительно полны, но этого хватит лишь на несколько месяцев — пополнять их нужно уже сейчас. И никто не собирается снимать с себя ответственность. Например, тяжелый для Украины во всех смыслах февраль продемонстрировал резкий рост пожертвований от украинцев в пользу волонтерских проектов и непосредственно сил обороны. Причем это происходило даже несмотря на то, что доходы населения не увеличивались. Да и расти им особенно неоткуда в воюющей стране.
Оппозиция слегка смягчила критику властей, а социологи отмечают рост поддержки Зеленского и других лидеров среди населения. Что понятно: претензии к лидерам были и есть, но чувство самосохранения тоже никуда не делось. На время даже забыли о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко. Максимум, чего сейчас оппозиция требует – сформировать правительство национального единства, с участием наиболее сильных профессионалов, которые не относятся к партии власти.
Тем временем украинский военно-промышленный комплекс стремительно развивается - он уже способен производить колоссальное количество тактических дронов-камикадзе, систем РЭБ и РЭР (радиоэлектонной борьбы и разведки), артиллерийских снарядов и даже изрядное количество гаубиц. Финансируются такие производства отчасти деньгами украинских налогоплательщиков, а отчасти – по так называемой датской модели, то есть когда закупки таких вооружений оплачиваются деньгами зарубежных партнеров Украины. Первой дала средства на такую программу Дания, оттого и название.
Конечно, существует множество претензий к процедуре закупок вооружений: этот процесс отличается низкой оперативностью и недостаточной адаптивностью к новым вызовам. Однако частично эту бюрократическую инертность компенсирует то, что сами боевые бригады создают собственные производства боеприпасов, дронов и других необходимых для современного поля боя средств. Зачастую это напоминает сцены из «Безумного Макса», но, тем не менее, работает.
Ищут и находят украинские военные альтернативу даже портативным системам спутниковой связи «Старлинк» - потому что опасаются, что Маск сам или по указанию свыше приостановит работу системы на территории Украины, как это время от времени случалось в 2022-2024 годах в отдельных регионах. Однажды, как утверждают осведомленные источники, по этой причине потерпела фиаско атака украинских морских дронов на базу российского флота в Севастополе.
А вот современных дальнобойных высокоточных ракет, боевых самолетов, ракет для ПВО, сложных электронных систем – всего это украинская промышленность производить пока не может. Хотя многое могла бы – если бы получила технологии и лицензии. Именно ракеты и системы ПВО – наибольший дефицит. Ракеты расходуются на отражение российских атак. Системы время от времени повреждаются, так как являются для врага приоритетными целями. Ключевым поставщиком систем ПВО являются как раз США.
Доля европейских поставок в последне время довольно быстро растет, но многие эксперты говорят, что потолок в смысле темпов поставок европейских систем ПВО почти достигнут. Да, Британия и страны ЕС довольно быстро наращивают производство систем ПВО.
Но реально большие запасы ракет и систем ПВО есть сейчас только у США. А из Вашингтона звучат сигналы о том, что могут попытаться склонить Украину к уступкам через замораживание поставок оборонительных систем, которые спасают украинские города и инфраструктуру от российских ракет и дронов.
Нынешний кризис в отношениях между США и Европой встряхнул Старый Свет, заставил европейцев пристальнее взглянуть на роль Украины в обеспечении их безопасности. И еще этот кризис уже ведет к изменению отношения европейских политиков к оборонным расходам. Похоже, табу на рост соответствующих расходов сейчас станут сниматься так же быстро, как снимались ограничения на бюджетные расходы во времена COVID-19. Как говорится, пожар у ворот.