Ср, 5.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Скоро для поездки в Великобританию понадобится платное разрешение

Copy
Лондон.
Лондон. Фото: Shutterstock

С сегодняшнего дня, 5 марта, жители Эстонии и другие европейцы могут подать заявку на электронное разрешение на поездку (ETA), которое станет обязательным с 2 апреля 2025 года.

Граждане ЕС по-прежнему смогут въезжать в Великобританию без визы, однако для этого потребуется ETA, стоимость которого составит 10 фунтов стерлингов (около 12 евро). По данным британского правительства, от получения ETA освобождены пассажиры, совершающие транзит без выхода из аэропорта.

Выданное ETA позволяет находиться в Великобритании до 6 месяцев с туристическими, деловыми целями, а также для краткосрочного обучения или посещения родственников и друзей. По данным портала Reisi Targalt МИД Эстонии, оформление ETA занимает около трех дней, а заявку должен подавать каждый путешественник индивидуально.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх