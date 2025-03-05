С сегодняшнего дня, 5 марта, жители Эстонии и другие европейцы могут подать заявку на электронное разрешение на поездку (ETA), которое станет обязательным с 2 апреля 2025 года.
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Скоро для поездки в Великобританию понадобится платное разрешение
Граждане ЕС по-прежнему смогут въезжать в Великобританию без визы, однако для этого потребуется ETA, стоимость которого составит 10 фунтов стерлингов (около 12 евро). По данным британского правительства, от получения ETA освобождены пассажиры, совершающие транзит без выхода из аэропорта.