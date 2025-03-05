Скоро для поездки в Великобританию понадобится платное разрешение

Граждане ЕС по-прежнему смогут въезжать в Великобританию без визы, однако для этого потребуется ETA, стоимость которого составит 10 фунтов стерлингов (около 12 евро). По данным британского правительства, от получения ETA освобождены пассажиры, совершающие транзит без выхода из аэропорта.

Выданное ETA позволяет находиться в Великобритании до 6 месяцев с туристическими, деловыми целями, а также для краткосрочного обучения или посещения родственников и друзей. По данным портала Reisi Targalt МИД Эстонии, оформление ETA занимает около трех дней, а заявку должен подавать каждый путешественник индивидуально.