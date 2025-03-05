Видео Мексиканская футболистка забила невероятный гол

Полузащитница «Тигрес» Лисбет Овалье на 76-й минуте встречи после навеса с правого фланга отлично скоординировалась и отличилась безумным ударом «скорпиона» - гол стал победным, команда победила со счетом 2:0.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025

Таже сообщается, что этот гол может претендовать на премию Пушкаша в новом году.

Премия имени Ференца Пушкаша – награда ФИФА, которая вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.