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Видео Мексиканская футболистка забила невероятный гол

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Лисбет Овалье.
Лисбет Овалье. Фото: Marcio Jose Sanchez

В матче десятого тура женского чемпионата Мексики «Тигрес» – «Гвадалахара» был забит невероятный гол, сообщает zn.ua

Полузащитница «Тигрес» Лисбет Овалье на 76-й минуте встречи после навеса с правого фланга отлично скоординировалась и отличилась безумным ударом «скорпиона» - гол стал победным, команда победила со счетом 2:0.

Таже сообщается, что этот гол может претендовать на премию Пушкаша в новом году.

Премия имени Ференца Пушкаша – награда ФИФА, которая вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

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