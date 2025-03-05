В матче десятого тура женского чемпионата Мексики «Тигрес» – «Гвадалахара» был забит невероятный гол, сообщает zn.ua.
Видео ⟩ Мексиканская футболистка забила невероятный гол
Полузащитница «Тигрес» Лисбет Овалье на 76-й минуте встречи после навеса с правого фланга отлично скоординировалась и отличилась безумным ударом «скорпиона» - гол стал победным, команда победила со счетом 2:0.
La locura de gol de @lizbethovalle7.— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025
Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499
Таже сообщается, что этот гол может претендовать на премию Пушкаша в новом году.
Премия имени Ференца Пушкаша – награда ФИФА, которая вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.