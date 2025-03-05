Ирландский авиаперевозчик Ryanair - второй по общей доле пассажиров в Таллиннском аэропорту - перенес на начало ноября свой план по полному переходу на электронные посадочные талоны, пишет Rus.ERR.
Ryanair отложил запланированный отказ от бумажных посадочных талонов
В среду, 5 марта, авиакомпания Ryanair, подтвердила, что отложит запланированный переход до начала зимнего расписания 3 ноября.
Первоначально перевозчик планировал отказаться от использования бумажных посадочных талонов уже к маю. Причина переноса не сообщается.
С ноября компания советует всем своим клиентам пользоваться мобильным приложением myRyanair.
По данным компании, на данный момент почти 80 процентов из 200 миллионов пассажиров Ryanair отказались от печатных посадочных талонов.