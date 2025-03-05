Ср, 5.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Ryanair отложил запланированный отказ от бумажных посадочных талонов

Copy
Фото статьи
Фото: Colin Cooke Photo / Wikimedia Commons

Ирландский авиаперевозчик Ryanair - второй по общей доле пассажиров в Таллиннском аэропорту - перенес на начало ноября свой план по полному переходу на электронные посадочные талоны, пишет Rus.ERR.

В среду, 5 марта, авиакомпания Ryanair, подтвердила, что отложит запланированный переход до начала зимнего расписания 3 ноября.

Первоначально перевозчик планировал отказаться от использования бумажных посадочных талонов уже к маю. Причина переноса не сообщается.

С ноября компания советует всем своим клиентам пользоваться мобильным приложением myRyanair.

По данным компании, на данный момент почти 80 процентов из 200 миллионов пассажиров Ryanair отказались от печатных посадочных талонов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх