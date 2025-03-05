Ryanair отложил запланированный отказ от бумажных посадочных талонов

В среду, 5 марта, авиакомпания Ryanair, подтвердила, что отложит запланированный переход до начала зимнего расписания 3 ноября.

Первоначально перевозчик планировал отказаться от использования бумажных посадочных талонов уже к маю. Причина переноса не сообщается.

С ноября компания советует всем своим клиентам пользоваться мобильным приложением myRyanair.

По данным компании, на данный момент почти 80 процентов из 200 миллионов пассажиров Ryanair отказались от печатных посадочных талонов.