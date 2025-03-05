Китай резко увеличит оборонный бюджет

Об этом сообщило правительство страны в среду, 5 марта, на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) 14-го созыва в Пекине.

В прошлом году был зафиксирован аналогичный рост, напоминает агентство dpa. У Китая - второй по величине оборонный бюджет в мире после США.

Со вступления в должность в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин проводит масштабную модернизацию Народно-освободительной армии.

Пекин хочет к 2049 году создать «армию мирового класса»

К 2049 году Пекин планирует создать армию мирового класса. Китайские власти заявляют, что не имеют агрессивных намерений, а инвестируют в защиту суверенитета.

Недавно Пекин усилил военное давление на Тайвань, проведя масштабные военно-морские маневры, отмечает dpa.

В январе грузовое судно Shunxing39, предположительно, оборвало кабель связи - недалеко от порта Цзилун на северо-востоке Тайваня, писала британская газета Financial Times. Судно ходило под флагом Камеруна, однако власти Тайваня заявили, что оно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited. По их данным, директором этой зарегистрированной в Гонконге фирмы являлся гражданин Китая.