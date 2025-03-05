Портал El Nacional сообщает, что искусственный интеллект назвал финалистов Лиги чемпионов, а также определили победителя.
Искусственный интеллект определил победителя Лиги чемпионов
Так, по мнению ИИ, в финале встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Предполагается, что «Барселона» легко одолеет «Бенфику», а затем справятся с «Боруссией» и «Баварией».
«Реал» также должен без особых сложностей победить «Атлетико», «Арсенал» и «Ливерпуль».
Стоит отметить, что в решающем матче турнира «Барселона» и «Реал» не встречались ни разу. В планируемом поединке победителем назван «Реал».
Если прогноз сбудется, зрителей будет ожидать захватывающий матч.