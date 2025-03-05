Ср, 5.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Искусственный интеллект определил победителя Лиги чемпионов

Copy
Искусственный интеллект считает, что победителем Лиги чемпионов будет "Реал".
Искусственный интеллект считает, что победителем Лиги чемпионов будет "Реал". Фото: David Canales

Портал El Nacional сообщает, что искусственный интеллект назвал финалистов Лиги чемпионов, а также определили победителя.

Так, по мнению ИИ, в финале встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Предполагается, что «Барселона» легко одолеет «Бенфику», а затем справятся с «Боруссией» и «Баварией».

«Реал» также должен без особых сложностей победить «Атлетико», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Стоит отметить, что в решающем матче турнира «Барселона» и «Реал» не встречались ни разу. В планируемом поединке победителем назван «Реал».

Если прогноз сбудется, зрителей будет ожидать захватывающий матч.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх