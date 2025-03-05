Российские военные пенсии, о которых лгала Захарова, начали поступать в Эстонию

Кризис в выплатах российских военных пенсий миновал. Как сообщили Rus.Postimees сами пенсионеры, они начали получать выплаты, которые не поступали с конца прошлого года. Одновременно стало известно, что проблемы с выплатами начались у тех, кто получает гражданские пенсии.