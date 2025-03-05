На железнодорожных станциях появятся новые павильоны ожидания

Eesti Raudtee начала реконструкцию павильонов ожидания в 2023 году, опираясь на отзывы пассажиров. К настоящему моменту обновленные конструкции появились на десяти платформах.

Сегодня, 5 марта, заключен новый контракт с компанией Tiro Team OÜ на переоборудование навесов на платформах в Таллинне. Стоимость договора составила 195 000 евро, а проектные работы планируется начать уже в марте.

«Мы продолжаем активно улучшать условия ожидания для пассажиров. В этом году на платформах Лиллекюла, Тонди, Ярве, Рахумяэ и Нымме появятся новые защитные конструкции. Они будут аналогичны тем, что уже установлены на остановках Хийу-Лаагри, защищая от дождя и ветра», - сообщил руководитель отдела строительства инфраструктуры Андро Миккор.

Основное внимание уделено модернизации платформ в Таллинне. Параллельно реконструкция идет на линии Тарту, что связано с планами увеличения скорости движения поездов до 160 км/ч. В этом году новые павильоны установят на станциях Нелиярве, Янеда, Лехтсе, Кильтси, Ракке, Вягева, Педья, Каарепере, Табивере и Кяркна.

«Мы также работаем над решением проблемы отсутствия водостоков, из-за чего во время непогоды скамейки в павильонах промокают. Сейчас мы разрабатываем новый вариант конструкции совместно с архитекторами и проектировщиками», - добавил Миккор.

Завершение работ в Таллине запланировано на сентябрь 2025 года.