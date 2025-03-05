В последнее время представители нескольких школ и родители сообщили о мошеннике, который пишет ученицам, выдавая себя за молодого человека с суицидальными мыслями. Об этом предупредил в социальных сетях веб-полицейский Тартумаа и Йыгевамаа Алик Сяде.
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По словам Сяде, мошенник в социальных сетях, включая Snapchat, TikTok и другие платформы, отправлял запросы в друзья ученицам в возрасте от восьми до тринадцати лет.