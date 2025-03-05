В последнее время мошенники связываются с несовершеннолетними детьми через социальную сеть Snapchat.

В последнее время представители нескольких школ и родители сообщили о мошеннике, который пишет ученицам, выдавая себя за молодого человека с суицидальными мыслями. Об этом предупредил в социальных сетях веб-полицейский Тартумаа и Йыгевамаа Алик Сяде.