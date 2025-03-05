Эстонский экипаж поднялся на одну позицию по итогам ралли «Дакар»

Причиной стало завершение процесса проверки топлива, по итогам которого экипаж Брайана Барагваната и Леонарда Кремера, занявший 10-е место, был дисквалифицирован.

Таким образом, Мяннама и Лепик поднялись на 12-ю позицию в общем зачете, сообщила пресс-служба Союза автоспорта.

С точки зрения статистики 12-е место лучше, чем 13-е, и правила одинаковы для всех гонщиков.

Однако, эта новость не приносит особой радости, поскольку Барагванат – бывший напарник Мяннама и Лепика. А если учесть, что участники «Дакара» и так являются одной большой семьей, то в рамках одной команды это ощущается еще сильнее.

Таким образом, ситуация получилась двойственной – один глаз плачет, другой смеется.

Что же произошло?

Анализ топлива, взятого из гоночного автомобиля Барагваната и Кремера Century, показал, что содержание кислорода не соответствовало техническим требованиям FIA.

Это никак не влияло на мощность двигателя. Дело в том, что команда вместо специального гоночного топлива использовала обычное, смешивая бензин с разным октановым числом.

По этому вопросу команда ранее консультировалась с техническим делегатом FIA, однако содержание кислорода в топливе не обсуждалось. Скорее, цель состояла в том, чтобы выяснить, как правильно смешивать виды топлива (что не запрещено), чтобы добиться соответствия октанового числа требованиям.

Представитель команды признал, что им следовало бы еще внимательнее изучить технические условия, и подчеркнул, что это не дало экипажу никакого преимущества перед соперниками.

Настоящая причина использования такой топливной смеси – экономия. Специальное гоночное топливо стоит около 5 евро за литр, а за время «Дакара» его расходуется примерно 5000 литров. Обычное топливо уже включено в регистрационный взнос гонки.

Меньшие команды, такие как Century, при больших затратах пытаются найти легальные способы участвовать в «Дакаре» и оставаться конкурентоспособными на фоне заводских коллективов.

Правила можно критиковать, но раз они прописаны, то их нужно соблюдать.