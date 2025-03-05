В годовщину мартовских бомбардировок Таллинна флаги города будут приспущены

По инициативе Общества охраны памятников старины Эстонии в столице пройдет ряд памятных мероприятий по случаю годовщины мартовских бомбардировок. В этом году на поддержку мероприятий город выделил 3500 евро.

В 12 часов на кладбище Сизелинна у памятника жертвам мартовской бомбардировки состоится традиционная поминальная служба. В 18 часов в церкви Нигулисте начнется поминальная служба и концерт, на котором выступит ансамбль Linnamuusikud. С речью выступят мэр Таллинна Евгений Осиновский и бывший депутат Европейского парламента Тунне Келам. В 19:15 на улице Харью будут зажжены свечи, на таллиннских церквях прозвонят траурные колокола.

В октябре 2024 года Таллиннское городское собрание приняло решение объявить 9 марта городским днем памяти. Это означает, что в этот день все городские учреждения приспустят свои флаги как знак траура, а мероприятия, несовместимые с памятной датой, проводиться не будут.

В марте 1944 года советская авиация разбомбила Таллинн и другие города Эстонии. Таллинн подвергся бомбардировкам дважды – вечером 9 марта и затем ночью, было разрушено 1549 зданий, 3350 получило повреждения. Среди них – театр «Эстония» и церковь Нигулисте. В результате мартовской бомбардировки около 20 000 жителей эстонской столицы остались без дома, погибли 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военнопленный. С 1989 года, по инициативе Общества охраны памятников старины Эстонии, в Таллине 9 марта проводится памятная акция в честь жертв бомбардировки.