Израиль и США не поддержали план восстановления сектора Газа, который был принят на саммите Лиги арабских государств. Об этом сообщили в МИД Израиля и Белом доме, пишет «Новая Газета. Европа».
Арабские страны предложили свой план восстановления сектора Газа без переселения жителей. Израиль и США выступили против
«Документ, принятый на экстренном саммите Лиги арабских государств, не отражает реалий ситуации, сложившейся после 7 октября 2023 года, оставаясь основанным на устаревших концепциях», - говорится в заявлении МИД Израиля.
В министерстве подчеркнули, что в документе не говорится, в частности, об атаке ХАМАС, из-за которой тысячи израильтян погибли, а еще сотни были похищены. Также в плане, который предложили арабские страны, нет осуждения самой террористической организации.
«Это предложение не учитывает то, что сейчас Газа непригодна для проживания, и жители не могут по-человечески жить на территории, покрытой мусором и неразорвавшимися боеприпасами», - сказал представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.
Он добавил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит отстаивать свое предложение восстановить Газу «без ХАМАС».
Представители террористической организации поприветствовали документ, принятый лидерами арабских стран. Боевики призвали предоставить средства для обеспечения успеха плана и назвали саммит Лиги «шагом вперед» в деле арабской и исламской поддержки палестинского дела.
В документе, который 4 марта приняли лидеры арабских стран на саммите в Каире, представлен план восстановления сектора Газа, который потребует затрат в 53 миллиарда долларов. Инициатива, разработанная Египтом, не предполагает переселение людей с территории анклава, отметило агентство Reuters со ссылкой на документ.
Согласно этому плану, восстановление сектора Газа должно пройти в три этапа. За это время на территории анклава восстановят инфраструктуру, построят новые жилые дома, рыболовецкий порт, промышленные зоны и аэропорт.
Средства, направленные на реализацию проекта, планируется хранить в трастовом фонде под международным контролем, что повысит прозрачность их расходования.
Помимо этого, при палестинском правительстве, согласно плану, создадут комитет по управлению Газой, состоящий из независимых технократов и беспартийных деятелей. Этот комитет будет управлять анклавом в течение переходного периода продолжительностью в шесть месяцев, чтобы позволить Палестинской автономии полностью восстановить контроль над этой территорией.
Египет и Иордания, согласно плану, будут обучать палестинские силы безопасности, чтобы те взяли на себя обеспечение правопорядка в Газе.
Документ был разработан как ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома заявил 5 февраля, что Штаты готовы взять под контроль сектор Газа и превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока». Он также не исключил отправки американских войск, а местных жителей предложил переселить в соседние арабские страны.