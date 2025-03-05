Арабские страны предложили свой план восстановления сектора Газа без переселения жителей. Израиль и США выступили против

«Документ, принятый на экстренном саммите Лиги арабских государств, не отражает реалий ситуации, сложившейся после 7 октября 2023 года, оставаясь основанным на устаревших концепциях», - говорится в заявлении МИД Израиля.

В министерстве подчеркнули, что в документе не говорится, в частности, об атаке ХАМАС, из-за которой тысячи израильтян погибли, а еще сотни были похищены. Также в плане, который предложили арабские страны, нет осуждения самой террористической организации.

«Это предложение не учитывает то, что сейчас Газа непригодна для проживания, и жители не могут по-человечески жить на территории, покрытой мусором и неразорвавшимися боеприпасами», - сказал представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.

Он добавил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит отстаивать свое предложение восстановить Газу «без ХАМАС».

Представители террористической организации поприветствовали документ, принятый лидерами арабских стран. Боевики призвали предоставить средства для обеспечения успеха плана и назвали саммит Лиги «шагом вперед» в деле арабской и исламской поддержки палестинского дела.

В документе, который 4 марта приняли лидеры арабских стран на саммите в Каире, представлен план восстановления сектора Газа, который потребует затрат в 53 миллиарда долларов. Инициатива, разработанная Египтом, не предполагает переселение людей с территории анклава, отметило агентство Reuters со ссылкой на документ.