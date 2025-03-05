В четверг температура поднимется до 11 градусов тепла

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди, ожидаются туманы. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 13, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.