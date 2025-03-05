По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди, ожидаются туманы. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 13, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.
В четверг температура поднимется до 11 градусов тепла
Днем переменная облачность. В первой половине дня по отдельным регионам небольшие дожди. К вечеру прояснится. Ветер юго-западный и западный, 7-13, порывами до 18, во второй половине дня на побережье до 22 м/с. Температура воздуха 5-11 градусов тепла.