Самый большой в мире айсберг сел на мель у берегов Антарктики. Кому и чем это угрожает?

В течение нескольких дней казалось, что он даже вращался на месте, но в середине февраля ускорился, проходя порядка 30 км в день.

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«Неизбежная судьба всех айсбергов — их таяние. Удивительно констатировать, что A23a просуществовал так долго и потерял лишь около четверти своей площади», — сказал профессор Хью Гриффитс в интервью Би-би-си с полярного исследовательского корабля сэра Дэвида Аттенборо, который в настоящее время находится в Антарктиде.

В субботу ледяной колосс высотой 300 метров налетел на мелководный континентальный шельф примерно в 80 км от суши и теперь, похоже, прочно застрял.

«Вероятно, он останется более или менее там, где находится, пока от него не отколются куски», — говорит профессор Эндрю Мейерс из Британской антарктической службы.

Несмотря на свою удивляющую ученых «живучесть», он все же успел за время передвижений заметно потерять в размере. Его изначальная площадь составляла 3900 квадратных километров, сейчас она оценивается в 3234 кв. км.

Вместо сплошной толщи льда под его краями образовались пещеры.

Теперь приливы будут поднимать его вверх и вниз, и местами он будет тереться о континентальный шельф, разрушая и скальные породы, и собственные бока.

«Если нижний слой льда слабый, разъеденный солью, айсберг начнет крошится под давлением и, возможно, уйдет куда-нибудь на более мелкое место», — говорит профессор Мейерс.

Хохлатые пингвины Фото: Getty Images