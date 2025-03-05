Financial Times: США прекратили обмен разведданными с Украиной

Один из собеседников FT отметил, что США по-прежнему делятся разведданными о России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Великобританию.

Газета Daily Mail ранее 5 марта сообщила, что Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной разведданными, полученными от США.

Как отмечает Financial Times, благодаря сотрудничеству с американской разведкой Украина могла выявлять российские военные объекты и наносить по ним удары.

Президент США Дональд Трамп 3 марта принял решение приостановить поставки военной помощи Украине, чтобы, как сообщили СМИ, вынудить Киев сесть за стол переговоров. Поставки остановили, начиная с 4:30 мск 4 марта.

Решение затронуло оружие и боеприпасы из пакетов 46-го президента США Джо Байдена, которые находились в пути в Украину на кораблях и самолетах, а также в транзитных центрах в Польше. При этом СМИ утверждали, что США продолжили предоставлять Украине разведывательные данные.

Между Трампом и Зеленским 28 февраля произошла перепалка в Белом доме, после чего Украина и США не стали подписывать соглашение о полезных ископаемых. Зеленский заявил 4 марта, что сожалеет о случившемся.

Трамп во время обращения к конгрессу США 4 марта заявил, что получил письмо от Зеленского, который написал, что Украина готова «как можно скорее сесть за стол переговоров».