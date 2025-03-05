Чехия сообщила об остановке поставок российской нефти

«MERO ČR располагает информацией о прекращении поставок нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба"», - сказано в сообщении. В компании отметили, что сейчас существенных ограничений на поставку нефти на НПЗ Чехии нет, запасов нефти и нефтепродуктов в стране хватит на 90 дней.

В то же время в MERO ČR заявили о технической готовности к альтернативным поставкам нефти. Например, через Трансальпийский нефтепровод (TAL), по которому в Чехию поступает сырье с нефтяного терминала в итальянском Триесте.

«MERO ČR уже полностью технически готова к запуску проекта TAL-PLUS. Благодаря этому пропускная способность нефтепровода TAL возросла настолько, что она полностью покрывает потребление обоих НПЗ Чехии», - сказали в компании.

Там также допустили возможность использовать нефтепровод Ингольштадт-Кралупы-Литвинов (ИКЛ), который соединяет Чехию с югом Германии. «В случае ЧС уже сейчас возможно использование нефтепроводов TAL и ИКЛ в качестве полноценной альтернативы нефтепроводу "Дружба"», - обещают в MERO ČR.

Комментария российской стороны о причинах прекращения поставок нет. 5-6 декабря 2024 года Чехия уже сталкивалась с кратковременным прекращением поставки нефти по «Дружбе». Тогда экспорт восстановили спустя два дня.

Чехия давно стремится найти замену «Дружбе»

«Дружба» - крупнейший российский трубопровод, по которому нефть поступает в Европу. Он построен еще в 1960-е. В белорусском Мозыре он делится на северную и южную нитки. Северная проходит по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южная тянется через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию.

Прокачка нефти из России по северной ветке была остановлена из-за санкций Евросоюза. С февраля 2023 года по ней идет прокачка казахстанской нефти на НПЗ в немецком городе Шведт.

Венгрия, Словакия и Чехия добились исключения транспортировки нефти по южной ветке «Дружбы» из санкций ЕС. В 2023 году поставки по этому каналу обеспечили около 58% потребления нефти в Чехии. Однако Прага давно инвестирует в расширение ТAL и благодаря этому рассчитывала отказаться от нефти из РФ уже в первом полугодии 2025 года.