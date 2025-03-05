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Легендарный Уэйн Гретцки поддержал Трампа - реакция канадцев последовала незамедлительно

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Уэйн Гретцки на инаугурации Дональда Трампа.
Уэйн Гретцки на инаугурации Дональда Трампа. Фото: SAUL LOEB / POOL

СМИ сообщают, что жители Канады требуют переименовать улицу бывшего форварда Уэйна Гретцки в Эдмонтоне и создали онлайн-петицию, в которой также отмечают, что «канадцы чувствуют себя преданными из-за поддержки хоккеистом президента США Дональда Трампа».

Как известно, Гретцки был в числе приглашенных на инаугурацию Дональда Трампа, тогда же он сфотографировался в кепке со старым лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой». Все это на фоне разворачивающихся событий: как известно, Дональд Трамп мечтает сделать Канаду 51-м штатом США и неоднократно заявлял об этом, - вывело канадцев из себя. Так, жители страны освистали Гретцки, когда он представлял Канаду на церемонии перед финалом Турнира четырех наций с США.

В данный момент петицию подписали более 11 000 человек.

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