Легендарный Уэйн Гретцки поддержал Трампа - реакция канадцев последовала незамедлительно

Как известно, Гретцки был в числе приглашенных на инаугурацию Дональда Трампа, тогда же он сфотографировался в кепке со старым лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой». Все это на фоне разворачивающихся событий: как известно, Дональд Трамп мечтает сделать Канаду 51-м штатом США и неоднократно заявлял об этом, - вывело канадцев из себя. Так, жители страны освистали Гретцки, когда он представлял Канаду на церемонии перед финалом Турнира четырех наций с США.