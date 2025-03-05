ФОТО Истребители F-35 отработали в Ляэне-Виру противодронную оборону

«В Эстонии у нас есть четкая задача – охранять балтийское воздушное пространство. Одна из основных функций истребителей F-35 это внедренная воздушная и противоракетная оборона. Благодаря таким тренировкам мы еще раз продемонстировали свои способности в этой области. Их планирование и реализация совместно с нашим союзником Эстонией подтверждают наши общие усилия по защите территории НАТО», - сказал командир поздразделения истребелей F-35 ВВС Нидерландов дежурного звена подполковник Свингер.

Учения прошли по инициативе Нидерландов и Эстонии в контролируемом воздушном пространстве. Для уничтожения беспилотников с неподвижным крылом использовались ракеты AIM-9 Sidewinder. Целью упражнений было повышение навыков эстонских военнослужащих и союзников в уничтожении беспилотных летательных аппаратов.

Эскадрилья по управлению воздушными операциями ВВС Эстонии следила за проведением учений, разграничивала воздушные и морские зоны, обеспечивала безопастность и последующую очистку территорий.

«На сегодняшний день дроны представляют все большую угрозу как в военное, так и в мирное время. Поэтому проведение таких упражнений является важным. Учения можно считать успешными, так как все учебные цели были достигнуты, а предусмотренные мишени поражены», - сказал командущий ВВС Эстонии бригадный генерал Тоомас Суси.

Истребители F-35 ВВС Нидерландов дежурного звена размещены на авиабазе Эмари с декабря 2024 года. Подразделение состоит из 4 истребителей и 90-150 военнослужащих ВВС. За время пребывания в Эстонии истребители выполнили 10 полетов с целью проверки воздушных судов Российской Федерации, которые находились рядом с воздушным пространством Эстонии.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Нидерландов.