Житель Латвии привлечен к общественным работам за распространение российских пропагандистских телеканалов

В ходе уголовного производства в отношении жителя Латвии вынесено наказание в виде привлечения к общественным работам на 140 часов с лишением права на два года заниматься любым видом деятельности, связанной с обеспечением доступа к аудио - или телепрограммам.

Согласно обвинению, в первой половине 2023 года мужчина пытался обойти ограничения Национального совета по электронным СМИ Латвии на ретрансляцию ряда российских телеканалов. Для этого он приобрел на AliExpress приемники, которые затем перепродавал, позволяя клиентам смотреть не менее восьми запрещенных в стране каналов, включая «Первый канал», «НТВ», «Россия-1», «Россия-24», «Мир», «Звезду», REN TV и «ОРТ».

В случаях, если у клиентов возникли проблемы, из-за которых они не могли подключиться к российским телеканалам, он предоставлял клиентам как телефонные консультации, так и за плату приезжал по их месту жительства, чтобы устранить возникшие проблемы, тем самым продолжая обеспечивать клиентам доступ к запрещенным аудиовизуальным программам.