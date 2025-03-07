Эксперты, которые следят за ситуацией в России, уверены, что действия Трампа в отношении Украины стали настоящим подарком Путину. Rus.Postimees разбирался, действительно ли в Кремле уже празднуют победу, чего там ждут от 47-го президента США и когда наступит ясность о будущем войны.