Государственный суд оправдал участницу демонстрации в поддержку Палестины

Государственный суд разъяснил, что поддержка или оправдание международных преступлений - таких как акт агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления - подлежат наказанию только в том случае, если это выражено через демонстрацию символа, который в момент его использования однозначно понятен среднестатистическому жителю Эстонии и способен разделить общество, создать угрозу или причинить вред.

Стороны разбирательства не оспаривали, что в идеологии ХАМАС выражение «От реки до моря» является антисемитским и направлена на уничтожение евреев, иудаизма и государства Израиль в районе между рекой Иордан и Средиземным морем.

Криминальная коллегия Госсуда постановила, что из этих обстоятельств нельзя сделать вывод о том, что обычный человек в Эстонии в ноябре 2023 года ассоциировал выражение «От реки до моря» с ХАМАС и его действиями.

Кроме того, Госсуд подчеркнул, что свобода выражения мнения может быть ограничена, в том числе путем запрета и наказания за демонстрацию символа, только при наличии веских причин для этого. Один и тот же символ может быть запрещен в одной стране, но не запрещен в другой. Степень запретности также может меняться с течением времени.

Государственный суд отменил штраф и закрыл производство по делу о правонарушении.