Государственный суд в среду отменил наказание, назначенное полицией за использование участницей демонстрации в поддержку Палестины фразы «От реки до моря».
Государственный суд оправдал участницу демонстрации в поддержку Палестины
В ноябре позапрошлого года на площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация «Солидарность с Палестиной». Полиция задержала и допросила пять человек, у которых были плакаты или которые скандировали фразу «From the river to the sea», то есть «От реки до моря». Все эти люди были оштрафованы Департаментом полиции и погранохраны по статье Уголовного кодекса о поддержке и оправдании международного терроризма.
Четверо оштрафованных молодых людей обратились в Эстонский центр по правам человека. Центр решил представлять их интересы в рамках стратегического дела, поскольку считает, что штраф за использование выражения, которое широко используется на международных демонстрациях, представляет угрозу для свободы слова.
В ситуации, когда решение о запрете того или иного выражения в Эстонии принимает чиновник, оказавшийся в данный момент на работе, любой человек может неожиданно стать сторонником терроризма в глазах государства. Вместе с присяжным адвокатом Рональдом Рийстаном решения PPA обжаловали в суде.
В июле прошлого года Харьюский уездный суд постановил, что штраф, наложенный на Леоре Клышейко, должен остаться в силе. Суд постановил, что выражение «От реки до моря» не защищено свободой слова в Эстонии и что полиция имела право ограничить его использование. Это произошло несмотря на то, что Клышейко не поддерживает ХАМАС и не знала о связях символа с ХАМАС.
После этого Леоре Лисанн Клышейко обратилась в Государственный суд и в среду одержала победу над полицией.
Государственный суд разъяснил, что поддержка или оправдание международных преступлений - таких как акт агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления - подлежат наказанию только в том случае, если это выражено через демонстрацию символа, который в момент его использования однозначно понятен среднестатистическому жителю Эстонии и способен разделить общество, создать угрозу или причинить вред.
Стороны разбирательства не оспаривали, что в идеологии ХАМАС выражение «От реки до моря» является антисемитским и направлена на уничтожение евреев, иудаизма и государства Израиль в районе между рекой Иордан и Средиземным морем.
Криминальная коллегия Госсуда постановила, что из этих обстоятельств нельзя сделать вывод о том, что обычный человек в Эстонии в ноябре 2023 года ассоциировал выражение «От реки до моря» с ХАМАС и его действиями.
Кроме того, Госсуд подчеркнул, что свобода выражения мнения может быть ограничена, в том числе путем запрета и наказания за демонстрацию символа, только при наличии веских причин для этого. Один и тот же символ может быть запрещен в одной стране, но не запрещен в другой. Степень запретности также может меняться с течением времени.
Государственный суд отменил штраф и закрыл производство по делу о правонарушении.