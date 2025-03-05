Полиция задержала мужчину, угрожавшего детям оружием

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Маарьи Густавсон, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, и дети, с которыми он взаимодействовал, были ему незнакомы.

После получения сообщения о происшествии, полиция прибыла на место, задержала подозреваемого и установила, что у него с собой был пневматический пистолет.

Густавсон добавила, что в настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, в том числе причины угроз детям.

В отношении данного происшествия возбуждено уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка. В случае осуждения, может быть назначен штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.