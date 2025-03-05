AMTEL: продажи новых автомобилей сократились более чем вдвое

В феврале в Эстонии было продано 624 новых легковых автомобиля, что на 56,7% меньше, чем в феврале прошлого года. За два месяца 2024 года жители страны приобрели всего 1155 новых автомобилей, что на 61,7% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Наибольшую долю в общем объеме продаж в феврале заняли гибридные автомобили, составив 60,3% от общего количества проданных машин. Продажи электромобилей составили 9,5% - было реализовано 59 электромобилей.

Самыми популярными марками стали Toyota (134 проданных автомобиля), Škoda (105) и Dacia (55). Среди моделей лидером продаж стала Toyota Corolla (58 автомобилей), за ней следуют Škoda Octavia (45) и Toyota RAV4 (34).

Продажи коммерческих автомобилей также продолжают снижаться. В феврале было передано клиентам 217 новых коммерческих автомобилей, что на 44,4% меньше, чем в феврале прошлого года. В целом за два месяца 2024 года продажи коммерческого транспорта сократились на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среди коммерческих автомобилей лидерами продаж стали Toyota, Ford и Renault, а в сегменте грузовиков лучший результат показала Scania.