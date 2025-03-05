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«Что-то должно измениться, хватит!» Михал раскритиковал бюрократический план министерства

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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Martin Pedaja

Министерство регионального развития и сельского хозяйства планирует ввести дополнительные требования к пожертвованию продуктов, продающихся на развес, пишет ERR.

В прошлом году Продуктовый банк распределил около 4,6 миллиона килограммов провизии - на восемь процентов больше, чем годом ранее. По словам исполнительного директора организации Пита Боерефийна, около 90 процентов пожертвований поступило от магазинов, импортеров и фермеров.

Однако, как отметила руководитель Союза торговцев Неле Пейль, объем пожертвований от магазинов может сократиться. Это связано с планами Министерства регионального развития и сельского хозяйства ввести дополнительные требования к продуктам, продающимся на развес. В будущем при передаче такой еды потребуется указывать ее название, информацию об аллергенах, а также юридическое имя и контактные данные благотворителя.

Премьер-министр Кристьян Михал (Партия реформ) выступил с критикой этой инициативы. В соцсети X он написал, что ежемесячные новые налоги и требования недопустимы.

«Некоторые вещи ломают даже самого терпеливого верблюда. Когда мы формировали правительство, договорились: меньше бюрократии, быстрее, проще, компактнее и экономнее, - заявил Михал. - Что-то должно измениться, хватит».

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