«Что-то должно измениться, хватит!» Михал раскритиковал бюрократический план министерства

В прошлом году Продуктовый банк распределил около 4,6 миллиона килограммов провизии - на восемь процентов больше, чем годом ранее. По словам исполнительного директора организации Пита Боерефийна, около 90 процентов пожертвований поступило от магазинов, импортеров и фермеров.

Однако, как отметила руководитель Союза торговцев Неле Пейль, объем пожертвований от магазинов может сократиться. Это связано с планами Министерства регионального развития и сельского хозяйства ввести дополнительные требования к продуктам, продающимся на развес. В будущем при передаче такой еды потребуется указывать ее название, информацию об аллергенах, а также юридическое имя и контактные данные благотворителя.

Премьер-министр Кристьян Михал (Партия реформ) выступил с критикой этой инициативы. В соцсети X он написал, что ежемесячные новые налоги и требования недопустимы.

«Некоторые вещи ломают даже самого терпеливого верблюда. Когда мы формировали правительство, договорились: меньше бюрократии, быстрее, проще, компактнее и экономнее, - заявил Михал. - Что-то должно измениться, хватит».

Mõni asi murrab kannatlikuma kaameli selgroo. Valitsust tehes oli kokkulepe - asjad lihtsamaks, kiiremaks, vähem bürokraatiat, kargem, kasinam riik. Iga kuu uus idee, maksudest ja uutest nõuetest, see pole tee kuhu meil minna. Midagi peab muutuma. Aitab.https://t.co/O0QktoJOSQ — Kristen Michal (@KristenMichalPM) March 5, 2025