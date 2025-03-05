Департамент социального страхования в 2024 году провел 37 проверок общей услуги по уходу, выявив 106 нарушений. Кроме того, были проверены работа органов местного самоуправления в области социальной защиты и защиты детей, где также были выявлены многочисленные недостатки.
Проверка услуг по уходу: выявлены десятки нарушений
В последние годы в Эстонии уделяется большое внимание реформе системы ухода и финансированию социальных услуг. Постоянно растущее число пожилых людей бросает вызов - спрос на качественные услуги по уходу выше, чем когда-либо ранее.
«Обеспечение качества услуг является нашей главной целью и приоритетом в ходе проверок. Большинство поставщиков услуг устранили выявленные недостатки в процессе надзора, - объяснила ведущий специалист по надзору Светлана Кубпарт. - Однако мы видим, что нехватка квалифицированных работников по уходу остается значительной, и это влияет на качество».
В ходе проверки общей услуги по уходу было установлено, что 24 поставщика услуг не уведомили своевременно об изменениях в разрешениях на деятельность, а 18 поставщиков не выполняли требования Закона о социальном обеспечении в области инструктажа работников по уходу. Также были выявлены проблемы с обеспечением приватности получателей услуг и составлением планов ухода. Чаще всего нарушения касались требований к лицензии на деятельность, например, смены поставщика услуг (увольнение или найм нового работника), отсутствия квалификации у работников по уходу и недостаточного обеспечения приватности клиентов.
Были обнаружены и неожиданные нарушения. Например, услуга общего ухода оказывалась в квартирах многоквартирных домов или в помещениях отелей без необходимого на то разрешения. Также были случаи, когда органы местного самоуправления, зная о недостатках поставщиков услуг, все же направляли клиентов в учреждения, не соответствующие требованиям.
Наряду с проблемными случаями можно отметить и хорошие примеры - например, больница SA Elva Haigla, дома престарелых Häädemeeste Eakate Kodu и MTÜ Samaaria Eesti Misjoni, где услуга организована с учетом обеспечения благополучия клиентов.
В центре внимания надзора за работой органов местного самоуправления в области защиты детей в этом году была работа с семьями, в которых наблюдалось насилие в близких отношениях. Осенью прошлого года пришлось в исключительном порядке заняться случаем, который получил широкий общественный резонанс.
«Благополучие ребенка должно быть на первом месте, и мы ожидаем от органов местного самоуправления большего внимания к устранению выявленных в ходе надзора проблем, - заявила ведущий специалист Ааса Харьяк. - На местном уровне должно быть четкое понимание того, как оказывать детям и семьям последовательную и качественную поддержку. Сейчас мы видим необходимость улучшений практически повсеместно».
В ходе проверок было установлено, что в нескольких органах местного самоуправления у работников защиты детей отсутствовала необходимая квалификация, а также выявлены серьезные недостатки в оценке потребностей ребенка и ведении документации. В 2024 году всего было зафиксировано 315 нарушений законодательства, большинство из которых были содержательными - проблемы касались оценки потребностей ребенка, выяснения его мнения и ведения документации, а также реализации сетевого взаимодействия. Кроме того, в случаях насилия в близких отношениях модель MARAC не всегда применялась корректно.
В 2025 году департамент продолжит контрольные проверки и уделит особое внимание тому, как службы по защите детей ведут работу с семьями, где есть проблемы с определением права на опеку и общение с детьми.