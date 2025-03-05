Проверка услуг по уходу: выявлены десятки нарушений

В центре внимания надзора за работой органов местного самоуправления в области защиты детей в этом году была работа с семьями, в которых наблюдалось насилие в близких отношениях. Осенью прошлого года пришлось в исключительном порядке заняться случаем, который получил широкий общественный резонанс.

«Благополучие ребенка должно быть на первом месте, и мы ожидаем от органов местного самоуправления большего внимания к устранению выявленных в ходе надзора проблем, - заявила ведущий специалист Ааса Харьяк. - На местном уровне должно быть четкое понимание того, как оказывать детям и семьям последовательную и качественную поддержку. Сейчас мы видим необходимость улучшений практически повсеместно».

В ходе проверок было установлено, что в нескольких органах местного самоуправления у работников защиты детей отсутствовала необходимая квалификация, а также выявлены серьезные недостатки в оценке потребностей ребенка и ведении документации. В 2024 году всего было зафиксировано 315 нарушений законодательства, большинство из которых были содержательными - проблемы касались оценки потребностей ребенка, выяснения его мнения и ведения документации, а также реализации сетевого взаимодействия. Кроме того, в случаях насилия в близких отношениях модель MARAC не всегда применялась корректно.

В 2025 году департамент продолжит контрольные проверки и уделит особое внимание тому, как службы по защите детей ведут работу с семьями, где есть проблемы с определением права на опеку и общение с детьми.