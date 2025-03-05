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Нарва спасена? Enefit power отремонтирует 11-ый блок Балтийской электростанции, но счета будут высокими

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Балтийская электростанция.
Балтийская электростанция. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В среду на пресс-конференции в Нарве мэр Катри Райк заявила, что с окончанием отопительного сезона в апреле начнутся ремонтные работы на турбине 11-го блока Балтийской электростанции. Ее запуск в следующем сезоне запланирован на середину декабря.

С 1 декабря 2024 года 11-ый блок Балтийской электростанции работал большую часть времени, что позволило нарвитянам немного сэкономить на счетах за отопление, однако, они все равно сильно выросли по сравнению с прошлым годом.

Дело в том, что в сентябре прошлого года Департамент конкуренции утвердил новую предельную цену на тепло, которая составила 111,2 евро за мегаватт-час. C надбавкой от AS Narva Soojusvõrk конечная цена для потребителя составляла около 130 евро за мегаватт-час.

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