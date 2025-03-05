В среду на пресс-конференции в Нарве мэр Катри Райк заявила, что с окончанием отопительного сезона в апреле начнутся ремонтные работы на турбине 11-го блока Балтийской электростанции. Ее запуск в следующем сезоне запланирован на середину декабря.
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Нарва спасена? Enefit power отремонтирует 11-ый блок Балтийской электростанции, но счета будут высокими
С 1 декабря 2024 года 11-ый блок Балтийской электростанции работал большую часть времени, что позволило нарвитянам немного сэкономить на счетах за отопление, однако, они все равно сильно выросли по сравнению с прошлым годом.