Такого не было давно: цена на нефть опустилась ниже 70 долларов

Сегодня стоимость барреля нефти Brent снизилась на 2,1% до 69,5 доллара. Этот сорт нефти в основном используется в Европе.

По сравнению с уровнем начала года цена на нефть подешевела почти на 7%. В последний раз стоимость барреля нефти Brent падала ниже 70 долларов в сентябре прошлого года, и то лишь кратковременно.

Основные причины снижения цен связаны с геополитической напряженностью. Мировая экономика восстанавливается не так быстро, как ожидалось, что, в свою очередь, приводит к слабому спросу на нефть. Дополнительное давление оказывают санкции, введенные США против Канады, Мексики, Европейского союза и Китая, а также ответные меры этих стран.

С другой стороны, на снижение цен влияет ожидание окончания войны между Украиной и Россией. По оценке аналитиков Reuters, это может привести к официальной отмене санкций против российской нефти.

При этом в последние дни удержать цены от еще большего падения помогло распоряжение президента США, запретившее компании Chevron добычу нефти в Венесуэле и обязавшее ее покинуть страну.

Также немаловажным фактором стало решение ОПЕК+ с апреля начать увеличение объемов добычи. По данным Reuters, в результате этого решения на рынок ежедневно будет поступать дополнительно 138 000 баррелей нефти.