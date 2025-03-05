Кто оплатит перевооружение Европы на 800 миллиардов евро?

Европейский союз и его институты предпринимают серьезные шаги для поддержки Украины и укрепления собственной обороноспособности. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро, и этот вопрос будет актуальным на саммите ЕС, который начнется в четверг.

Говоря о 800-миллиардной инициативе ReArm Europe, Шанк-Лукас объяснила, что в целом бюджет Европейского союза делится на три части: государственные бюджеты, общий бюджет ЕС, который также формируется в значительной степени за счет стран-членов, и третья составляющая - возможность заимствования средств.

«Если говорить об общем бюджете, то он на самом деле довольно небольшой. Его объем составляет примерно один процент от всего ВВП Европейского Союза», - объяснила она. По словам Шанк-Лукас, очевидно, что основные средства для финансирования плана находятся прежде всего в бюджетах стран-членов.

При этом она напомнила, что во время кризиса Covid-19 для стимулирования экономики деньги занимались на финансовых рынках. «Это также один из основных вариантов, которые сейчас предлагает комиссия».

Наибольшая часть бюджета оборонного плана, тем не менее, должна быть сформирована за счет увеличения оборонных расходов самих государств-членов. «Мы действительно видим, что страны готовы вкладывать больше, но в ряде государств этому до сих пор мешали бюджетные ограничения», - сказала Шанк-Лукас, добавив, что теперь комиссия предлагает временное ослабление бюджетных правил, аналогичное мерам, принятым во время пандемии.

Отвечая на вопрос о главных темах пятничного саммита Европейского союза, она отметила, что основное внимание будет уделено двум ключевым вопросам: как ЕС может поддержать Украину и как повысить свою обороноспособность.