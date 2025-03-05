США приостановили обмен разведданными с Украиной. Что об этом известно и как это повлияет на войну?

Анализ: «Действия США делают беззащитными украинские города»

Военный корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

Значение американских разведданных для войны в Украине переоценить сложно.

Речь идет об информации самого разного рода, начиная от донесений источников в России, спутниковых снимков поверхности территории, которую контролируют российские войска, и заканчивая оперативной информацией о воздушной обстановке.

Например, у западных границ Украины и над акваторией Черного моря дежурят самолеты-разведчики, которые сканируют воздушное и наземное пространство. Самолеты оснащены различными датчиками, которые позволяют видеть объекты и в воздухе и на земле, идентифицировать их не только по классу и даже определять с точностью до конкретного типа.

Эти данные позволяют оперативно отслеживать важные цели, нивелировать исходящую от них угрозу и даже поражать. Это касается, прежде всего, воздушных целей - самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Имеющиеся в распоряжении ВСУ наземные радиолокационные средства по своим возможностям уступают западным. Как минимум, у украинских военных будет просто меньше источников информации, и это скажется на противовоздушной обороне.

Разведывательная информация также помогала украинцам контролировать российские тылы, выявлять важные цели и поражать их высокоточным оружием. Это могли быть склады, штабы или даже движущиеся цели.

Эту информацию американцы получали из нескольких источников, в том числе и со спутников частных космических компаний.