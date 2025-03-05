Весенняя генеральная уборка в Раквереском музее полиции привела к неожиданной находке. Под слоем мусора у основания дымохода под лестницей, ведущей на чердак, обнаружились спрятанные, вероятно, еще до Второй мировой войны орудия.
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Весенняя уборка в эстонском музее привела к неожиданной находке
Директор музея полиции Андрус Ээсмаа, открыв дверь, обнаружил, что из небольшого помещения вывезли три грузовика строительного мусора. Среди скопившейся за годы грязи скрывались два старинных артиллерийских орудия, долго считавшихся пропавшими. Там же нашли и клубок старинной колючей проволоки.