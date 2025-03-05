Весенняя уборка в эстонском музее привела к неожиданной находке

Директор музея полиции Андрус Ээсмаа, открыв дверь, обнаружил, что из небольшого помещения вывезли три грузовика строительного мусора. Среди скопившейся за годы грязи скрывались два старинных артиллерийских орудия, долго считавшихся пропавшими. Там же нашли и клубок старинной колючей проволоки.

Когда музей только открылся, на чердаке жили летучие мыши и голуби, оставив после себя множество следов. «Здесь, похоже, скопился мусор за сто лет», - предположил руководитель музея. В советское время оба дымоходных помещения использовались как кладовки. В другом помещении была обнаружена куча использованных кирпичей.