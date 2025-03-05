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Весенняя уборка в эстонском музее привела к неожиданной находке

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Во время уборки в музее полиции нашли орудия, считавшиеся пропавшими.
Во время уборки в музее полиции нашли орудия, считавшиеся пропавшими. Фото: Ain Liiva

Весенняя генеральная уборка в Раквереском музее полиции привела к неожиданной находке. Под слоем мусора у основания дымохода под лестницей, ведущей на чердак, обнаружились спрятанные, вероятно, еще до Второй мировой войны орудия.

Директор музея полиции Андрус Ээсмаа, открыв дверь, обнаружил, что из небольшого помещения вывезли три грузовика строительного мусора. Среди скопившейся за годы грязи скрывались два старинных артиллерийских орудия, долго считавшихся пропавшими. Там же нашли и клубок старинной колючей проволоки.

Когда музей только открылся, на чердаке жили летучие мыши и голуби, оставив после себя множество следов. «Здесь, похоже, скопился мусор за сто лет», - предположил руководитель музея. В советское время оба дымоходных помещения использовались как кладовки. В другом помещении была обнаружена куча использованных кирпичей.

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